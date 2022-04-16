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Сегодня, 14:24

РУСАДА с января по март взяло у спортсменов более 2 600 проб

Роман Шишов
Корреспондент
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Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в первом квартале 2022 года взяли у спортсменов 2 648 проб. Об этом сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

«За первый квартал мы отобрали 2 648 проб, — цитирует ТАСС Логинову. — В настоящее время национальная антидопинговая программа реализуется в полном объеме. Планирование, сбор и анализ проб осуществляются при полном соблюдении международных стандартов. Это касается всех типов проб, включая пробы крови по программе биологических паспортов спортсменов».

«РУСАДА в рамках своей компетенции делает все возможное для того, чтобы обеспечить целостность российской антидопинговой системы в текущей ситуации», — добавила собеседница ТАСС.

В конце марта Российское антидопинговое агентство подписало соглашение с Турецкой антидопинговой лабораторией, которая имеет аккредитацию Всемирного антидопингового агентства (WADA).

РУСАДА в условиях ограничения авиасообщения с Европой получило возможность в требуемый срок проводить анализ проб крови, а также реализовывать программу биологических паспортов спортсменов.

Источник: https://tass.ru/sport/14393861
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