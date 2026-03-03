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Допинг

3 марта, 09:30

РУСАДА в феврале зафиксировало три случая возможных нарушений антидопинговых правил

Алина Савинова

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в феврале зафиксировало три случая возможных нарушений антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Месяцем ранее было выявлено пять подобных случаев.

За весь 2025 год РУСАДА обнаружило 109 случаев нарушений. Как ранее отмечала генеральный директор агентства Вероника Логинова, чаще всего в пробах спортсменов находят анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний .

Статус соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу остается предметом переговоров с ВАДА, которые касаются приведения российского законодательства в соответствие с требованиями CAS.

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Источник: ТАСС
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РУСАДА
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