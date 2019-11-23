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Павел Колобков: «Рекомендация лишить РУСАДА статуса соответствия носит предварительный характер»

14:29

Основная рекомендация относительно статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет представлена на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 9 декабря, сейчас этот вопрос обсуждать преждевременно. Об этом сообщил глава Минспорта РФ Павел Колобков в субботу, комментируя рекомендацию комиссии ВАДА лишить РУСАДА статуса соответствия.

— 9 декабря будет исполком, вся эта информация сейчас — она носит предварительный характер, 9 декабря будет основная рекомендация, это пока еще только рекомендация комиссии по соответствию, — цитирует ТАСС Колобкова.

— Когда будет заседание, тогда и будем обсуждать, — ответил министр на вопрос, какого решения он ожидает по итогам заседания исполкома ВАДА.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7185225

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