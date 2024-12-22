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Названы двое из трех судей, которые рассмотрят апелляцию ВАДА по делу Синнера

Камила Абдурахманова
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В Лозанне на заседании CAS определили двух судей, которые будут рассматривать апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу итальянского теннисиста Янника Синнера, сообщает Ubitennis.

ВАДА выбрало судьей 66-летнего израильтянина Кена Лало. Второго судью — американца Джеффри Бенца — назначила сторона Синнера. Бенц участвовал в заседании CAS, где рассматривали дело румынской теннисистки Симоны Халеп о сокращении срока ее дисквалификации. Третьего судью назначит Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).

В марте 2024 года у Синнера дважды обнаружили допинг. Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, но ВАДА подало апелляцию с требованием дисквалифицировать спортсмена на срок от одного до двух лет.

Источник: Ubitennis
Янник Синнер
ВАДА
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