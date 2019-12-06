iNADO призывает ВАДА отстранить Россию

Институт Национальных антидопинговых агентств (iNADO) призвал Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) принять рекомендацию Комитета по соответствию на предстоящем заседании Исполкома, которое состоится 9 декабря в Лозанне. Ранее Комитет по соответствию рекомендовал Исполкому осуществить комплекс жестких мер в отношении России, в том числе отстранить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

— iNADO выражает признательность ВАДА за нахождение доказательств того, что российские власти причастны к изменениям данных Московской антидопинговой лаборатории для того, чтобы помешать текущим расследованиям организации. Все это представляет собой отказ от основополагающих принципов чистого спорта и демонстрирует

ужасающее безразличие российских властей по отношению к работе антидопинговых организаций.

iNADO призывает Исполком ВАДА принять рекомендации Комитета по соответствию на ближайшем заседании, — говорится в заявлении.

23 ноября Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА агентством, которое не соответствует антидопинговому кодексу.

Россия может лишиться гимна и флага на международных турнирах, а также права проведения крупных соревнований после отстранения РУСАДА.