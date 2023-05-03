Допинг-пробы спортсменов, взятые РУСАДА, проверяются в четырех зарубежных лабораториях

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с начала года отправляло взятые у спортсменов допинг-пробы в четыре зарубежные лаборатории, сообщает ТАСС.

Чаще всех пробы из России тестировала лаборатория в Анкаре, с которой РУСАДА весной 2022 года заключило соглашение о сотрудничестве. В Турцию поступило около 36 процентов всех взятых в 2023 году проб. Около 33 процентов проб РУСАДА анализировались в Австрии, примерно 30 процентов — в Бельгии, около 1 процента — в Германии.

В числе сотрудничающих с РУСАДА в 2023 году лабораторий нет стокгольмской, которая в начале прошлого года затянула с проверкой допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой.