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Допинг-пробы спортсменов, взятые РУСАДА, проверяются в четырех зарубежных лабораториях

Виталий Косик
Корреспондент
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с начала года отправляло взятые у спортсменов допинг-пробы в четыре зарубежные лаборатории, сообщает ТАСС.

Чаще всех пробы из России тестировала лаборатория в Анкаре, с которой РУСАДА весной 2022 года заключило соглашение о сотрудничестве. В Турцию поступило около 36 процентов всех взятых в 2023 году проб. Около 33 процентов проб РУСАДА анализировались в Австрии, примерно 30 процентов — в Бельгии, около 1 процента — в Германии.

В числе сотрудничающих с РУСАДА в 2023 году лабораторий нет стокгольмской, которая в начале прошлого года затянула с проверкой допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой.

Источник: https://tass.ru/sport/17666009
РУСАДА
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