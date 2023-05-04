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Сегодня, 10:08

Слушания CAS по делу фигуристки Валиевой пройдут не раньше августа

Виталий Косик
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный арбитражный суд (CAS) не проведет слушаний по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой раньше августа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обозревателя USA Today Кристин Бреннан.

«Маловероятно, что слушание состоится раньше августа 2023 года, об этом мне сообщила представитель CAS», — написала Бреннан в соцсетях.

После командного турнира Олимпиады-2022, в котором Валиева помогла сборной России одержать победу, стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

МОК объявил результаты соревнований пекинских Игр с участием Валиевой предварительными, а церемонию награждения призеров командного турнира Олимпиады отложил до полного окончания расследования дела. В настоящее время дело спортсменки находится в CAS.

В январе сообщалось, что дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА установил отсутствие вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230504/valieva-1869561277.html
Камила Валиева
ВАДА
МОК
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