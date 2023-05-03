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Сегодня, 12:37

В ВАДА не будут комментировать дело Валиевой до вынесения вердикта CAS

Виталий Косик
Корреспондент
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не намерено делать какие-либо комментарии о ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) по искам, связанным с нарушением антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Дело, о котором идет речь, находится на рассмотрении, поэтому ВАДА на данный момент не может давать комментарии», — приводит слова представителя пресс-службы агентства ТАСС.

23 апреля пресс-служба СAS сообщила ТАСС о том, что суд объединил апелляции ВАДА, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение по делу Валиевой в общее производство. Апелляции были зарегистрированы 24 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/17665835
Камила Валиева
ВАДА
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