Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин проводит пресс-брифинг на тему подготовки к турниру.

— 9 декабря ВАДА обсудит санкции против российских спортсменов. Что ждете от этого дня?

— На чемпионате мира по футболу у нас не было никаких проблем с допингом. Ни одной положительной допинг-пробы, чистые результаты. Антидопинговая работа на Евро находится под контролем УЕФА, и я думаю, что все в этом смысле пройдет на высоком уровне.

— Чемпионат мира изменил имидж России, не находите?

— Не думаю, что ЧМ изменил имидж нашей страны. Просто турнир показал миру, что такое Россия. Чемпионат помог нашим гостям увидеть настоящую Россию, а не ту, про которую люди где-то читали или что-то слышали. Чемпионат мира показал, что Россия это не только Москва или Петербург. Это целая страна со множеством красивых городов и с замечательными людьми. И наследие заключается в том, что иностранцы перестали бояться приезжать в Россию. После ЧМ видим рост туризма, и надеемся, что чемпионат Европы станет хорошим поводов для того чтобы люди приехали к нам еще раз. (Дмитрий Зеленов)

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира