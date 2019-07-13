Беляева и Минибаев – серебряные призеры ЧМ в синхронных прыжках

В корейском Кванджу проходит чемпионат мира по водным мирам спорта. Разыгран второй комплект медалей. Победу в синхронных прыжках одержали китайцы Лянь Цзюньцзе и Сы Яцзе. Серебро в активе россиян Екатерины Беляевой и Виктора Минибаева. Третьими стали Мария Санчес и Хосе Бальеза из Мексики.

Прыжки в воду

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Микст

Вышка 10 м

Финал

1. Лянь Цзюньцзе/Сы Яцзе (Китай) - 346,14

2. Екатерина Беляева/Виктор Минибаев (Россия) - 311,28

3. Мария Санчес/Хосе Бальеза (Мексика) - 287,64

4. Ноа Уильямс/Робин Бирч (Великобритания) - 285,18

5. Оливия Розендаль/Закари Купер (США) - 267,96

6. Майкол Верцотто/Ноэми Батки (Италия) - 259,62