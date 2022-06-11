Любовный треугольник фигуристов: невероятная история Сурайкина, Смирновой и Уланова закончилась дракой на Олимпиаде

История о человеческих чувствах советских спортсменов.

В 1972 году на Олимпийских играх в Саппоро произошла настоящая любовная драма с участием трех звездных советских фигуристов страны: Сурайкина, Смирновой и Уланова. Чтобы о конфликте не узнала общественность, в эту историю вмешались сотрудники КГБ. Только после публикации доноса спецслужб, найденного в архивах, удалось узнать подробности скрытого скандала.

Скромная Смирнова

Андрей Сурайкин встал в пару с Людмилой Смирновой в 1964 году. До их встречи Людмила занималась в «Буревестнике», а Андрей тренировался в «Спартаке», где катался с дальней родственницей своего тренера Олега Протопопова. В какой-то момент его партнерша никак не могла освоить сложные технические элементы. Чтобы не терять время, он решил втайне найти новую напарницу. Тогда взор Сурайкина упал на хрупкую и миниатюрную Смирнову. Конечно, Андрею пришлось скрыть свой переход от Протопопова. Но риск оправдался.

Сначала более опытный Сурайкин взял тренировочный процесс в свои руки. Он учил Смирнову прыжкам, а мама фигуриста, Калиста Давыдовна, объясняла партнерше нюансы парного катания. Вскоре пара стала прогрессировать и попала под крыло опытного наставника Виктора Кудрявцева.

Со временем у Сурайкина и Смирновой появился собственный узнаваемый стиль, построенный на плавных и грациозных движениях. Помимо рабочих отношений, у пары вспыхнули и романтические чувства. «Андрей мне очень нравился. Он был хорошим человеком, пытался за мной ухаживать. Можно сказать, что это была первая любовь, но тех отношений, которые сейчас принято так называть, между нами не было. Нам хотелось удивить друг друга не только в работе, но и в жизни. Мы вместе ходили в театр, обсуждали увиденное. Маме и бабушке Андрея я тоже пришлась по душе. Возможно, поэтому Андрей был уверен, что никуда от него не уйду, и в ЗАГС звать не спешил. И в этот момент за мной стал ухаживать Алексей Уланов, катавшийся тогда с Ириной Родниной», — вспоминала Людмила Смирнова.

Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин. Фото архив «СЭ»

В конце 60-х — начале 70-х пару Алексея Уланова и Ирины Родниной считали лучшей в мире. Они становились четырехкратными чемпионами мира и Европы, а также дважды побеждали на чемпионатах СССР. Именно с их дуэтом постоянно соперничали Сурайкин и Смирнова, но практически всегда оставались позади.

В то время все считали, что между Родниной и Улановым исключительно спортивные отношения. Однако в 2013 году легендарная фигуристка вскользь развеяла этот миф в своей автобиографии «Слеза чемпионки». «Мы сидели в кабинете у одного из полковников, который в ЦСКА отвечал за зимние виды. Он спрашивает: «Леша, чего ты хочешь?» И Лешка с пафосом (а для меня это звучало как хохма) говорит: «Я хотел бы не только кататься в паре, но и быть с Ирой в близких отношениях, чтобы у нас были дети». Скорее всего, Уланов говорил эти слова не всерьез, ведь еще за четыре года до Олимпийских игр в Саппоро он тайно предлагал Смирновой встать в пару.

В 1968 году Уланов написал Смирновой письмо с предложением быть вместе. Однако получил решительный отказ в ответном сообщении. Но Алексей не отступил. Он купил билет на самолет и прилетел в Ленинград к Людмиле, чтобы еще раз в личной встрече сделать предложение. Смирнова вновь сказала «нет». После того разговора они не общались четыре года. А спустя несколько лет фигурист предположил, что Людмила написала свои слова под диктовку Сурайкина и на самом деле хотела уйти от него.

На этом история взаимоотношений Уланова и Смирновой могла завершиться. Но в 1972 году они все-таки сошлись. Перед Олимпиадой они договорились, что после Игр начнут выступать вместе. А оказавшись уже в Саппоро, пара решила пожениться и даже купила обручальные кольца. Экспрессивный Сурайкин всеми силами пытался вернуть возлюбленную, но он слишком затянул с развитием отношений, и его поезд ушел. В погоне за счастьем он отважился на рискованный и безрассудный поступок.

Ирина Роднина и Алексей Уланов. Фото Global Look Press

Сурайкин и Уланов подрались в номере отеля во время Олимпиады

Не так давно было опубликовано официальное донесение сотрудника КГБ, которого приставили к советским фигуристам во время Олимпийских игр в Саппоро. По словам представителя спецслужб, Сурайкин глубокой ночью через балкон проник в номер Уланова, который жил с 17-летним Василием Благовым. Авантюра была совершена с целью найти Смирнову. Но ее не оказалось в номере. Тогда между Сурайкиным и Улановым возникла драка.

Далее фрагмент из донесения: «Уланов и проживавший с ним Благов пытались раздеть Сурайкина и сбросить его в обнаженном виде с балкона 4-го этажа. В этот же день, находясь в возбужденном состоянии, Сурайкин заявил одному из членов делегации о намерении покончить жизнь самоубийством. С учетом создавшегося положения было принято решение о досрочном откомандировании Сурайкина и Смирновой из Японии под предлогом подготовки к чемпионату мира».

После этого инцидента Сурайкина и Смирнову действительно отправили на родину. А Уланов и Роднина после Олимпиады в качестве вознаграждения уехали в мировое турне. Позже Смирнова вспоминала, что, когда они оказались в Ленинграде, партийные чиновники предпринимали попытки насильно поженить ее с Сурайкиным. Однако как только Уланов вернулся домой, она тут же вышла за него замуж. В последней раз советские фигуристы выступили в прежних составах на чемпионате в Калгари. Уланов и Роднина заняли первое место, снова опередив Сурайкина и Смирнову.

Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин, Ирина Роднина и Алексей Уланов, Мануэла Грос и Уве Кагельман. Фото Global Look Press

А была ли драка?

Несмотря на официальный документ донесения, бытует мнение, что никакой драки в номере не было, а сотрудник КГБ таким образом хотел всего лишь выслужиться. Уланов отказывается комментировать ситуацию даже спустя 50 лет. А вот Смирнова утверждает, что это выдумки: «Никуда Андрей [Сурайкин] не лез, никто его не бил и не пытался выбросить из окна. Просто у нас на тот момент действительно были отношения. Но отношения, скажем так, уже угасающие. Он очень переживал, что мы расстанемся, и поэтому в какой-то момент подошел к одному из членов делегации и попросил, чтобы нас отправили домой. Сказал: «Я не переживу, если Людмила выйдет замуж за другого».

У неназваного сотрудника КГБ был мотив приукрасить любовную драму на Олимпиаде-1972. Главный зачинщик конфликта Сурайкин уже висел на карандаше у советских спецслужб из-за своего диссидентского характера. Автор доноса об инциденте в Саппоро зачем-то упоминает, что Сурайкин оправдывал факт побега фигуриста Герда Цоллера из ГДР. Также «службист» добавляет эмоциональных красок, называя Сурайкина «слабовольным», «эгоистичным» и «расчетливым человеком». Вероятно, сотрудник КГБ хотел заработать карьерных очков на «ненадежном» фигуристе. Однако партийные руководители закрыли глаза на эту историю. И каждый продолжил заниматься своим делом.

Такого же мнения придерживается историк Михаил Позуменщиков: «Не исключено, что неназванный «службист» несколько сгустил краски. Тогда ведь тоже, как и в наши дни, существовала система поощрений для сотрудников, которые что-то раскрыли, что-то предотвратили, кого-то вывели на чистую воду. Так что я не исключаю, что в реальности все выглядело куда менее устрашающе».

Ирина Роднина и Алексей Уланов. Фото Global Look Press

Карьера Уланова, Смирновой и Сурайкина пошла стремительно на спад

Андрей Уланов добился победы на любовном фронте, вступив в брак со Смирновой. Правда, стать чемпионами на спортивной арене у пары не получилось. Они всего лишь дважды брали серебро чемпионата мира и по одному разу занимали второе и третье места на европейском первенстве. «Сложившихся, а тем более титулованных фигуристов не так-то просто объединить в пару. У нас была разная техника, разный стиль. Нужно было фактически заново учиться делать поддержки. С Родниной все шло на взрыве, а я привыкла к плавным движениям партнера. К тому же Алексей был нетерпелив, хотел, чтобы все получалось сразу. Мы и катались-то достаточно долго, а уж прожили столько вместе только благодаря моему терпению», — объясняла провал Людмила Смирнова.

Уже спустя два года после брака, в 1974 году, Уланов кипел от злости из-за неудачных результатов. Его бывшая партнерша Ирина Роднина вспоминала, как однажды стала невольной свидетельницей разговора Алексея и Людмилы. «В конце лета 1974-го мы готовились в Воскресенске к фестивалю молодежи и студентов в ГДР. В домике, где мы жили, шел ремонт — все, что между соседними комнатами происходило, было слышно. И Лелик там талдычит: «Я свои медали поменял на постель с тобой». А Люда в ответ что-то шмыгает. Я потом ей на тренировке говорю: «Люда, ты что, с ума сошла? Ты чего ему позволяешь? Собирай манатки и уходи». Тогда терпеливая Смирнова не ушла от Уланова. Вскоре пара завершила профессиональную карьеру, решив уехать на заработки в ледовое балетное шоу Holiday on ice.

Прожив в браке 25 лет, супруги официально развелись в 1997 году, когда Людмила узнала об измене Алексея. По ее словам, бывший муж неоднократно пытался восстановить отношения и всячески извинялся, но простить ему этот поступок она не смогла.

Сурайкин, оставшись в одиночестве, также пытался реализовать себя в спорте. Но все попытки найти новую партнершу оказались безуспешными. После завершения выступлений Сурайкин занялся тренерской деятельностью. Он поработал с Ларисой Селезневой, Олегом Макаровым и Андреем Бушковым. В начале 1990-х советский фигурист уехал на заработки в Чехию. Спустя некоторое время у него обнаружили рак. 47-летний Андрей Сурайкин скончался 28 сентября в 1996 году.

Из всех участников квартета Сурайкин — Смирнова — Уланов — Роднина спортивная карьера до конца сложилась только у последней. После расставания с Улановым Роднину поставили в пару с Александром Зайцевым. Их дуэт производил фурор на всех крупных турнирах. Достаточно вспомнить легендарное выступление без музыкального сопровождения на чемпионате мира в Братиславе в 1973 году.