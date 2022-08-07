Русский велогонщик выиграл важную гонку в Испании. Но с марта он уже не россиянин

Павел Сиваков добивается успехов под другим флагом.

Есть очередная победа российского велоспорта на международной арене: после успеха Александра Власова на «Туре Романдии» и пятого места на «Тур де Франс» многодневку «Вуэльта Бургоса» выиграл Павел Сиваков. Но есть нюанс — сделал он это под французским флагом, хотя до марта 2022 года выступал за Россию.

Сиваков был одним из лучших наших

Это не первая победа в карьере Сивакова — он уже выигрывал Тур Альп, Тур Польши, молодежную «Джиро д'Италия» и еще несколько других международных велогонок. Но теперь случилась первая его победа под французским флагом. Сиваков проехал 810 километров за 19 часов 23 секунды, опередив на 35 секунд португальца Жоау Алмейду. Гоняет он за одну из лучших команд мирового пелетона — британскую Ineos Grenadiers, и французы, как видно и слышно по репортажу, уже ведут его как своего.

https://youtu.be/dZj1NdKQMA0

Сиваков — потомственный велогонщик. Его отец, Алексей Сиваков, выигрывал международные туры, а мать Александра Колясева — двукратная чемпионка мира в командной гонке на время. Да, были люди в наше время. Но нынешнее племя даже покруче.

Почему Сиваков решил стать французом?

Сиваков официально сменил гражданство в марте 2022 года. Желание у россиянина было давно: Сиваков родился в Италии в семье русских родителей и переехал в южную Францию в возрасте одного года.

Так он говорил о решении сменить гражданство весной:

— Разумеется, я начал свою карьеру во Франции, но я не мог в тот момент сменить гражданство, так как был [несовершеннолетним] россиянином. Когда мне исполнилось 18, я также его не сменил — для меня постоянно оставался знак вопроса: стоит это делать или нет? Но после «Тур де Франс» 2020 года, когда я катался по своим родным дорогам в Пиренеях, я понял, что принадлежу этому месту. Но не хотелось пропустить Олимпиаду в Токио, так что не сменил паспорт и в тот момент. Когда все это началось (Сиваков имеет в виду события на Украине. — Прим. «СЭ»), я ускорил процесс, — рассказал Павел CyclingWeekly.

Словом, идея витала в голове россиянина давно, но политические обстоятельства подтолкнули, так сказать, превратиться из Павла в Савла. Впрочем, в данном случае о резкой смене убеждений речи нет. Сиваков всегда был европейцем, знает много языков, хотя дома с семьей говорит на русском, а французский паспорт имеет с сентября 2017 года.

Сиваков сделал задел на «Вуэльту»

В Токио Сиваков выступил за сборную Олимпийского комитета России, но не слишком удачно — пришел 32-м в шоссейной гонке, хотя стал лучшим из россиян.

Что касается «Вуэльты Бургоса» — это гонка не мирового тура UCI, но важный этап подготовки к третьему гранд-туру сезона — «Вуэльте» по всей Испании, которая котируется в мире как вторая гонка по престижу после «Тур де Франс» — в одном ряду с другим гранд-туром — «Джиро д'Италия». Сиваков уже включен в состав своей команды на многодневку.

Российские велогонщики сохранили право выступать в международных соревнованиях, но в нейтральном статусе. Однако у них будут серьезные проблемы с тем, чтобы попасть на крупные старты типа Олимпиады-2024. Ранее Сиваков признавался, что остается россиянином именно из-за «толпы» в сборной Франции. Пробиться в национальную команду, особенно на домашних Играх, Сивакову будет действительно гораздо сложнее. Но при этом варианте ему точно не помешают никакие санкции.