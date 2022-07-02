Легенде испанского тенниса грозит тюрьма. Трагедия Аранчи Санчес Викарио

Как заработанные 60 миллионов долларов за карьеру улетели в трубу.

Карьера многих великих теннисистов сложилась благодаря их семье. В недавнем мировом хите «Король Ричард» зрители увидели, как самый близкий человек может вытащить своих детей на мировой олимп славы. Но не всегда это делается бескорыстно. А заработанные впоследствии богатства и статус могут все перечеркнуть. Звезда женского тенниса 1990-х Аранча Санчес Викарио положилась на самых родных людей, но была сурово наказана за свою доверчивость.

Первая испанка в статусе лучшей ракетки мира

Пик карьеры Аранчи пришелся на 1990-е. Свой первый турнир «Большого шлема» испанка выиграла уже в 17 лет. Всего за карьеру ей удалось завоевать четыре трофея «мейджоров» в одиночном разряде: трижды «Ролан Гаррос» (1989, 1994, 1998) и однажды US Open (1994). Санчес Викарио однозначно могла добиться большего, но ей не повезло с эпохой. Ее основными соперницами были Моника Селеш, Штеффи Граф и Мари Пьерс. Так что уровень конкуренции зашкаливал, однако наивысшей точки в карьере Санчес Викарио все же достигла. В 1995 году она возглавила мировой рейтинг, став первой испанской теннисисткой в статусе лучшей теннисистки планеты.

Как и полагается представительнице южной части Европы, Санчес Викарио была особенно хороша на грунте. За ловкое и быстрое перемещение по корту испанку прозвали Барселонским Шмелем. Всего за карьеру она завоевала 29 титулов в одиночном разряде. Намного лучше в плане трофеев сложилась карьера в парных соревнованиях — 69 титулов, включая три победы на Australian Open (1992, 1995, 1996), две на USA Open (1993, 1994) и одну в «Уимблдоне» (1995). Аранча Санчес Викарио завершила карьеру в 2002 году. К тому моменту за счет только призовых она заработала 17 миллионов долларов. Однако спустя 20 лет экс-теннисистка оказалась в глубочайшей депрессии, у нее украли все активы. Кроме того, она рискует повторить судьбу другой легенды тенниса Бориса Беккера, отправившись из-за денег в тюрьму.

Аранча Санчес Викарио. Фото Global Look Press

Теперь у меня долги по налогам, и я не буду молчать

В 2012 году Аранча Санчес Викарио выпустила автобиографию, в которой рассказала, что семья обманом отобрала у нее состояние в 60 миллионов долларов. «Мои родители заставляли меня много страдать. Они отобрали у меня все состояние и оставили меня ни с чем. Теперь у меня долги по налогам, и я не буду молчать», — заявила теннисистка испанской прессе. Также на одной из пресс-конференций она поделилась, что живет на крошечное материнское пособие, при этом имея многомиллионные долги и штрафы.

История с финансовыми перипетиями теннисистки началась давно. На пике карьеры Санчес Викарио декларировала свои сбережения в налоговом раю — Андорре. В родной Барселоне ей приходилось бы отдавать чуть больше половины доходов, а в маленькой стране, расположенной между Францией и Испанией, она успешно сохраняла большую часть заработанного. Но испанскую налоговую полицию не проведешь. У многих звезд мирового уровня возникали в этой стране налоговые проблемы. Достаточно вспомнить громкие процессы Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

В 2009 году суд обязал Аранчу выплатить в пользу государства около 5 миллионов евро. Но она не торопилась отдавать деньги. Впоследствии стали капать проценты. А в 2015 году в банке Люксембурга нашли счет Санчес Викарио, где лежали 5 миллионов евро. Позже налоговики выяснили, что испанка и ее муж хотели реализовать нехитрую схему. Они продали все имущество через «левые» компании и вывели часть средств за границу с целью объявить Аранчу банкротом.

После тщательного расследования суд предъявил Санчес Викарио обвинение в мошенничестве за умышленное введение налоговиков в заблуждение относительно ее финансового положения. Сейчас легенде женского тенниса грозит четыре года тюрьмы. Кроме того, на ней висит неуплаченный долг в 6 миллионов евро. Пока в этой истории возникает один вопрос: каким образом семья украла деньги теннисистки? Ведь во всех мошеннических схемах фигурирует только муж.

Аранча Санчес Викарио. Фото Getty Images

Мы теперь поняли, что действительно представляет собой наша дочь

Семья у Санчес Викарио не маленькая: отец, мама и два брата. Как и часто бывает, родители вкладывали все силы и время, чтобы их дочь заиграла на профессиональном уровне. Когда Аранча стала зарабатывать большие деньги, то она назначила ответственным по финансовым делам своего отца Эмилио. Но впоследствии обвинила его в краже 60 миллионов евро. После публикации автобиографии в 2012 году Санчес Викарио подала в суд на родителей. Но четырехлетний судебный процесс закончился ничем. Спустя год после решения суда Эмилио скончался. А обозленные родственники насильно прогнали с похорон Аранчу и ее мужа.

«С тех пор как прочитали интервью Аранчи, мы все глубже и глубже погружаемся в отчаяние, и не потому, что там одна ложь на другой, а потому, что мы теперь поняли, что действительно представляет собой наша дочь. Двадцать лет мы жертвовали всем и посвящали нашу жизнь и наш брак ее карьере. Я лично сопровождала ее с очень юного возраста на всех турнирах, оставляя без внимания своего мужа и других детей. Затем и мой муж Эмилио уволился с работы, чтобы ездить с ней и помогать ей. Мы старались сделать все, что в наших силах. И теперь получили вот такую благодарность... Теперь она обвиняет нас в том, что мы были ее злейшими врагами», — говорила мать спортсменки Мариса Викарио Рубио в 2012 году в интервью авторитетному изданию El Mundo. Действительно ли семья украла у Санчес Викарио деньги, неизвестно. Ведь кроме публичных обвинений, доказательств пока нет. Другое дело — муж, который уже неоднократно упоминался в мошеннических схемах теннисистки.

Аранча Санчес Викарио и Хосеп Сантакану. Фото Getty Images

Миллионер с долгами

Санчес Викарио была в браке дважды. Отношения с первым мужем, спортивным журналистом Хуаном Вехилсом, продлились всего год на закате ее карьеры. Спустя семь лет Аранча вышла замуж за миллионера Хосепа Сантакану. Но мужчина оказался не тем, за кого себя выдавал. Отец теннисистки Эмилио отнесся к потенциальному зятю с настороженностью. Незадолго до свадьбы он нанял частного детектива, который выяснил, что у Сантакана нет никакого богатства. Мужчина был по уши в долгах, а в Испании за ним охотилась мафия.

Вразумить дочь у Эмилио не получилось. К тому же, узнав о ее беременности, он растрогался и не стал портить отношения. Влюбленные беспрепятственно сыграли свадьбу в декабре 2008 года. С первых дней брака Хосеп Сантакана старался всячески влиять на финансовое положение супруги. Однако мошеннические схемы только усугубляли ситуацию. В 2017 году после смерти Эмилио Санчес Викарио добровольно передала мужу бразды правления своими активами. Но Сантакана беспощадно забрал у Аранчи все: оставшиеся деньги, имущество и даже трофеи.

Всемогущий бизнесмен оказался мошенником и альфонсом. Теннисистка подала в суд на бывшего мужа с требованием вернуть украденное. Но авантюрист заявил, что у него ничего нет. Аранча — не единственная жертва Сантакана. С подобными историями в испанскую полицию обратились как минимум еще четыре девушки. Из-за жизненных потрясений Санчес Викарио впала в депрессию. К тому же после развода бывший муж решил забрать у теннисистки детей. Он потребовал лишить Аранчу родительских прав и передать детей ему. Ведь по заявлению Сантакана, экс-супруга страдает психическим заболеванием. Сейчас дети все еще живут с Санчес Викарио. Но в 2021 году прокуратура Барселоны возобновила дело теннисистки о финансовых махинациях. Звезда тенниса рискует угодить за решетку на четыре года.