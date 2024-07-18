10 лучших игр, похожих на S.T.A.L.K.E.R. 2

У одних проектов схожая со «Сталкером» атмосфера. У других — сеттинг или другие детали.

После многочисленных переносов релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 наконец-то становится чем-то реальным. Но что делать, если все прошлые части серии пройдены, а до выхода второй еще много времени? В этом случае можно поиграть в другие проекты, похожие на творение студии GSC Game World.

1. Metro Exodus

Трилогию Metro можно смело называть духовным продолжением серии S.T.A.L.K.E.R.. Дело не только в схожей стилистике и атмосфере, но и в разработчиках. Студия 4A Games была основана выходцами из GSC Game World, многие из которых успели поработать над приключениями Меченого и Шрама.

События игр разворачиваются в мире, где ядерная война все же случилась. Крупные города лежат в руинах, а немногочисленные выжившие ютятся в тоннелях московского метро, где и происходят события первых двух частей. В Exodus авторы выпустили героев на поверхность, где их ожидают большие локации, радиоактивные пустоши, опасные мутанты и гнетущая атмосфера постапокалипсиса. Пожалуй, лучший вариант для поклонников S.T.A.L.K.E.R.

2. Escape from Tarkov

Escape from Tarkov — хардкорный онлайн-шутер с упором в реализм. В игре достоверная система повреждений и баллистика пуль, проработанные механики выживания, смена дня и ночи, а оружие по характеристикам и поведению почти полностью соответствует реальным прототипам.

Сходства со S.T.A.L.K.E.R. прежде всего выражаются в сеттинге и мрачном окружении. События разворачиваются в вымышленном российском городе Тарков, где полно узнаваемых зданий и построек. Геймерам нужно исследовать новые территории, собирать ценные припасы, совершать рейды. И все это для того, чтобы когда-нибудь вырваться с изолированной территории.

3. Chernobylite

Разработчики Chernobylite смогли детально воссоздать Чернобыль и Припять. Главному герою предстоит выживать во враждебной зоне. Для этого следует найти оружие, собрать полезные ресурсы, крафтить, обустроить убежище. В ходе всего этого придется столкнуться с военными, мутантами и другими сталкерами, с которыми можно не только воевать, но и сотрудничать.

Местная история поднимает сразу несколько тем, но в основном концентрируется на тайнах Чернобыля и ценного вещества чернобылит. Действовать необходимо крайне осторожно, поскольку каждая пуля на вес золота. Получилось атмосферное приключение, позволяющее еще раз вернуться в хорошо знакомые места.

4. Singularity

Закрытый от остального мира остров, секретная научная лаборатория, где проводились сверхсекретные эксперименты, мутанты, загадочная катастрофа с пугающими последствиями — этими элементами шутер от Raven Software напоминает серию S.T.A.L.K.E.R.. Но и без всяких сравнений Singularity вполне достойный проект, за которым приятно провести пару вечеров.

Тут стильные локации, приятная боевка, разнообразные враги и атмосферные уровни. Сам сеттинг сочетает в себе элементы фантастики, хоррора и мистики. Главной фишкой тайтла стали манипуляции со временем, вплетенные и в сюжет, и в геймплей. А еще во время прохождения натыкаешься на атрибуты советской эпохи, предстающие как в момент своего расцвета, так и развала.

5. Fallout 4

Серия Fallout давно стала олицетворением постапокалипсиса в играх. Выжженные ядерной войной Пустоши переполнены смертоносной радиацией, опасными мутантами и недружелюбными бандитами. И даже в таких тяжелых условиях разные группировки сражаются друг с другом за скромные ресурсы.

В четвертой части геймеров ждут множество квестов, куча точек интереса, заброшенные Убежища, богатый арсенал и разнообразные противники. А если все это наскучит, то всегда можно заняться строительством собственной базы. И как бы ни ругались на вариант «Сарказм» в диалогах, это самая проработанная часть франшизы, способная с легкостью увлечь на десятки часов.

6. 35 MM

Проект для тех, кому важна атмосфера, а не бесконечный отстрел мутантов. Данный симулятор ходьбы рассказывает историю двух героев, переживших глобальную пандемию. Значительная часть игры сосредоточена на глубоких диалогах на фоне мрачных пейзажей мертвой природы.

Знакомые сталкеровские нотки чувствуются практически во всем. Персонажи посетят заброшенные города и поселки, изучат секретные объекты и «насладятся» окружающими пейзажами. Игровой процесс 35 MM заточен на выживание, ради чего нужно собирать ценные припасы, выполнять задания, перестреливаться с врагами и принимать сложные решения, влияющие на финал.

7. Encased

Безусловно, в Encased больше от Fallout, чем от S.T.A.L.K.E.R.. А все из-за высоко расположенной камеры, пошаговых сражений, заданий, предусматривающих несколько вариантов прохождения, и их последствий. Но если приглядеться, то общих черт между двумя проектами куда больше, чем кажется.

Так, все происходит в альтернативной вселенной, а именно в 1970-х годах. Герои оказываются запертыми под Куполом, где опасность таится за каждым поворотом. Как и в Зоне отчуждения, здесь существуют множество группировок, к которым даже можно присоединиться. Дополняется все мрачными видами окружающей природы, исследованием аномальных объектов и узнаваемой атмосферой.

8. Stalcraft

Stalcraft соединил кубическую графику Minecraft с сеттингом и игровым процессом S.T.A.L.K.E.R.. Получился полноценный MMO-шутер, который может похвастаться открытым миром, неплохим сюжетом, разнообразными миссиями, PvE и PvP-режимами, крафтом, сложной экономикой и строительством.

Местная Зона отчуждения выполнена по всем канонам, а именно с аномалиями, мутантами и выбросами. Во время прогулок по локациям легко словить ощущение дежавю. Выполняя разные квесты, герой завоевывает авторитет, позволяющий занять высокое положение в группировках. А еще в новой стилистике постапокалипсис выглядит не пугающе, а скорее очаровательно.

9. Atomic Heart

События Atomic Heart разворачиваются в альтернативной временной линии. В этой версии Советский Союз сохранил свое доминирующее положение, освоив роботостроение. Но вскоре в секретной лаборатории механические помощники вырвались из-под контроля, с чем и должен разобраться майор Нечаев.

Пусть творение Mundfish выглядит более ярким, чем «Тени Чернобыля», но в происходящих событиях все же улавливаются сталкерские нотки. Секретный научный комплекс, сеттинг, заброшенные постройки, необычные враги и даже ученые — этого хватит, чтобы уловить вайбы того самого S.T.A.L.K.E.R.

10. RAGE 2

RAGE 2 — это выбор для тех, кому хочется яркого и безудержного экшена в атмосфере постапокалипсиса. Творение Avalanche Studios переполнено ураганными перестрелками, зрелищными схватками и эффектными взрывами.

Исследовать большой открытый мир можно как пешком, так и на транспорте. Происходящее вокруг становится куда веселее благодаря многочисленным пушкам и необычным способностям. Дополняется все неплохим сюжетом, который служит для оправдания безумия, что происходит на экране.