Без брони, зелий и права на ошибку: создатель Hytale поставил на босса $ 15 тысяч

Основатель Hypixel Studios и создатель Hytale Саймон Коллинс-Лафламм пообещал 15 тысяч долларов первому стримеру, который выполнит специальное испытание с новым боссом Gobliterator. Противник появится в игре вместе с обновлением Chapter 1.

Для получения награды необходимо победить босса в одиночку на высокой сложности и в режиме Hardcore. Использовать броню, зелья и игровые ошибки запрещено. При этом разрешено применять железное оружие, доступное в Exploration Mode.

Одного удачного сражения с Gobliterator недостаточно. Игрок должен пройти весь путь до босса легальным способом — нельзя воспользоваться Creative Mode, чтобы сразу попасть на нужную локацию. Попытку необходимо транслировать, а запись эфира сохранить для проверки выполнения условий.

Количество попыток не ограничено. Коллинс-Лафламм пообещал опубликовать полный перечень правил перед запуском обновления, поэтому отдельные условия испытания еще могут уточнить.

Gobliterator появится в Hytale вместе с Chapter 1 12 октября. Обновление добавит связанный с гоблинами данж и первый в игре бой с боссом, состоящий из нескольких фаз. Часть контента первой главы разработчики уже тестируют в предварительной версии обновления.

Виталий Климов