GTA 6, Dune: Awakening и еще 8 ожидаемых игр в открытом мире

После затишья геймеров ждет буря из первоклассных игр. Осталось дожить до 2025 года.

За последние лет десять игры в открытом мире достигли пика своей популярности. Во многом этому поспособствовал рост мощностей консолей, позволивших реализовывать огромные виртуальные пространства с минимальными компромиссами. Ну и запросы аудитории, само собой. Собрали топ-10 самых интересных видеоигр 2025 года с открытым миром.

1. Marvel's Spider-Man 2 (релиз на ПК)

Разработчик: Nixxes Software

Платформы: ПК

Дата выхода: 30 января 2025 года

Marvel's Spider-Man 2.

Незадолго до публикации данного материала Sony анонсировала ПК-версию Marvel's Spider-Man 2 — одного из главных хитов 2023 года, вышедшего на PS5 и получившего теплый прием как прессы, так и игроков. В принципе, планы на порт уже давно раскрыли благодаря утечке недоделанного билда, который энтузиасты довели до играбельного состояния.

В анонсе же отмечается, что ПК-версия не получит нового контента — лишь поддержку ультрашироких мониторов и улучшенный визуал. Сама же Spider-Man 2, напомним, примечательна наличием сразу двух Человеков-пауков — Питера Паркера и Майлза Моралеса. У каждого из них свой набор миссий, а некоторые приходится проходить сообща, переключаясь между персонажами.

2. Kingdom Come Deliverance 2

Разработчик: Warhorse Studios

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Дата выхода: 11 февраля 2025 года

Kingdom Come Deliverance 2.

Поколению постарше чешский гейм-дизайнер Даниэль Вавра известен по культовому гангстерскому экшену Mafia. Геймерам помоложе — по ролевой игре Kingdom Come Deliverance. Релиз последней был сопряжен с рядом проблем технического характера, но патчи и терпение аудитории сделали свое дело. В итоге проект заслуженно получил статус одной из лучших ролевок десятилетия, а Вавра доказал, что может одинаково хорошо творить в разных жанрах.

Отличительной особенностью Kingdom Come Deliverance стал реалистичный средневековый сеттинг без каких-либо фэнтезийных элементов. Огромный мир хотелось исследовать часами напролет, не только выполняя различные поручения, но и проживая виртуальную жизнь. Все это сохранится и в продолжении.

3. Assassin's Creed Shadows

Разработчик: Ubisoft Quebec

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Дата выхода: 14 февраля 2025 года

Assassin's Creed Shadows.

Assassin's Creed Shadows получила громкий пиар сразу же после показа первого трейлера, причем черный. И это не происки конкурентов, а легкомысленность Ubisoft, решившей поиграться с повесточкой. В итоге игра еще до релиза навлекла на себя гнев моралистов, обвинивших разработчиков в неуважительном отношении к реальной истории. Ну эти ваши темнокожие самураи и не только.

Вот и пришлось Ubisoft отложить релиз на несколько месяцев, что привело к падению стоимости акций до значений 11-летней давности. Впрочем, доверие к французскому гиганту и так уже было подорвано провальной Skull & Bones, которую активно продвигали как первую АААА-игру. Что до Assassin's Creed Shadows, то проблемы не только у сюжетной составляющей, но и у геймплея.

Во всяком случае так утверждает известный инсайдер Том Хендерсон. Якобы слабая проработка многих элементов и послужила основной причиной переноса.

4. GTA 6

Разработчик: Rockstar Games

Платформы: PS5, Xbox Series

Дата выхода: вторая половина 2025 года

GTA 6.

И хотя GTA: Vice City является одной из наиболее знаковых частей серии, Rockstar совсем не торопилась возвращать геймеров на солнечные улицы вымышленного аналога Майами. Долгожданный камбэк состоится в Grand Theft Auto 6, которой уже сейчас пророчат колоссальный финансовый успех.

Компания также не спешила с анонсом шестой части, ведь переиздания пятой и GTA Online стабильно приносили миллионы долларов. С другой стороны, на разработчиках теперь лежит большой груз ответственности. GTA 5 вышла в 2013-м и вывела серию (а заодно и игры в открытом мире) на новый уровень. Теперь нужно очень сильно постараться для того, чтобы прыгнуть выше головы.

Шестая часть также примечательна наличием женского протагониста, хотя всего героев будет двое — компанию Лусии составит ее возлюбленный. Сама же история роковой парочки во многом послужит оммажем Бонни и Клайду — грабителям, действовавшим во времена Великой депрессии.

5. Death Stranding 2: On The Beach

Разработчик: Kojima Productions

Платформы: PS5

Дата выхода: 2025 год

Death Stranding 2: On The Beach.

Death Stranding стала первым проектом Кодзимы после громкого разрыва с Konami. Вместе с тем это еще и самая неоднозначная игра в послужном списке Kojima Productions. Несмотря на традиционно глубокую для творений гейм-дизайнера сюжетную составляющую, геймплей в ней вышел сильно на любителя. Вы же наверняка помните все эти мемы про симулятор курьера «Яндекса».

Большим хитом игра не стала, но и провалом тоже. Иначе Sony бы вряд ли взялась спонсировать сиквел, в котором вернется ряд знакомых героев в исполнении прежних актеров, а сюжет, судя по намекам Кодзимы, посвятят выстраиванию связей между людьми в условиях постапокалипсиса. Сам гейм-дизайнер уже отмечал влияние пандемии COVID-19 на сценарий Death Stranding 2: On The Beach, который в итоге даже пришлось переписать чуть не с нуля.

6. Ghost of Yotei

Разработчик: Sucker Punch Productions

Платформы: PS5, Xbox One, Xbox Series

Дата выхода: 2025 год

Ghost of Yotei.

События сиквела Ghost of Tsushima развернутся по прошествии 300 лет с момента окончания предшественницы, поэтому прямой связи между двумя играми не будет. Не связана с былым протагонистом и главная героиня (смертоносный ассасин Ацу) — вокруг нее, в общем-то, и будет выстроена основная часть сюжета.

Игровой мир станет масштабнее по сравнению с первой частью. Игроков ждет несколько уникальных биомов, полных интересного контента. К тому же принимаемые геймерами решения будут оказывать еще более сильное влияние на сюжет. Возможно, не обойдется без нескольких концовок.

7. Fable

Разработчик: Playground Games

Платформы: ПК, Xbox Series

Дата выхода: 2025 год

Fable.

Перезапуск Fable — темная лошадка Microsoft. Созданная Питером Молинье серия является одним из ключевых козырей в рукаве игрового подразделения IT-гиганта, и хорошо, что о ней вспомнили. С другой стороны, разработку доверили авторам серии Forza Horizon, которые прежде занимались лишь гонками.

Соответственно, ждать от людей с таким портфолио можно как посредственности, так и хорошей игры. Жаль только, что про саму Fable до сих пор мало что известно. Даже геймплей не показали, хотя на пороге маячит уже 2025-й.

Немаловажно и то, что элементы, сделавшие Fable уникальной, уже давно взяты на вооружение прочими разработчиками. Поэтому от Playground Games требуется не только сохранить дух прошлых частей, но и привнести что-то новое. Иначе перезапуск наверняка затеряется на фоне многочисленных ролевых экшенов.

8. Terminator: Survivors

Разработчик: Nacon Studio Milan

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Дата выхода: 2025 год (ранний доступ)

Terminator: Survivors.

Несмотря на всю значимость «Терминатора» для поп-культуры и научной фантастики, с играми у франшизы как-то не задалось. Хитовых среди них не было, а хорошие можно пересчитать по пальцам одной руки. Новую попытку завоевать сердца геймеров предприняла Nacon, причем весьма амбициозную.

По жанру Terminator: Survivors — «выживач» в открытом мире. Судный день уже наступил, но Джон Коннор еще не стал лидером повстанцев. Нам отведена роль одного из уцелевших, которому предстоит искать ресурсы для обустройства штаба.

Сделать это будет непросто, поскольку кругом бродят смертоносные киборги, превосходящие людей как численностью, так и совершенством оружия.

9. Subnautica 2

Разработчик: Unknown Worlds Entertainment

Платформы: ПК, Xbox Series

Дата выхода: 2025 год (ранний доступ)

Subnautica 2.

Еще одна игра, которая сперва выйдет в раннем доступе. Subnautica 2 станет прямым развитием идей первой части, снискавшей признание игроков. Вновь предстоит выживать в условиях отнюдь не дружелюбного подводного мира. Действие развернется на новой планете, но цели останутся прежними — избегать столкновений с враждебными организмами и заниматься поиском ресурсов.

Ключевой особенностью сиквела станет режим кооперативного прохождения, поддерживающий до четырех игроков. Прежде в играх серии не было мультиплеера. Также Subnautica 2 разрабатывается на Unreal Engine 5, поэтому качество графики сильно возрастет по сравнению с предшественницами.

10. Dune: Awakening

Разработчик: Funcom

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Дата выхода: 2025 год

Dune: Awakening.

Две ленты Дени Вильнева, ставшие успешными в коммерческом плане, заставили гейм-дизайнеров также вспомнить про вселенную Фрэнка Герберта. А то ведь игр по мотивам «Дюны» было всего ничего. Последней на данный момент является стратегия Dune: Spice Wars, вышедшая в 2022-м и получившая прохладный прием. Быть может, Dune: Awakening от ветеранов индустрии получится сильно лучше?

Задатки для того имеются. Как минимум нас ждет самая масштабная игра во вселенной. Жанр — MMO-экшен с элементами выживания в открытом мире. Геймеры смогут полностью исследовать самую опасную планету во вселенной без ограничений, сражаясь друг с другом или же, напротив, работая сообща.

Главное, чтобы наполнение мира было достойным, а не скопищем аванпостов и однообразных квестов формата «пойди — принеси».