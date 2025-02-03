Будет ли в Kingdom Come: Deliverance 2 русский язык и защита Denuvo
Одно время казалось, что сиквел Kingdom Come: Deliverance уже не выйдет, слишком уже много воды утекло с 2018 года, когда вышла оригинальная игра. Но получилось иначе — и до релиза Kingdom Come: Deliverance 2 остаются уже считанные часы. Что стоит знать об этой игре перед ее покупкой?
Дата выхода
Kingdom Come: Deliverance 2 выходит 4 февраля 2025 года.
Геймплей
Тем, кто играл в первую часть, едва ли придется осваиваться слишком долго — продолжение развивает механики своего предшественника, но делает это не слишком смело. Немного поменялась боевка — парировать стало проще, колющие удары перестали быть отдельным приемом, сражения с несколькими противниками стали более управляемыми.
Тем же, кто впервые прикасается к серии, стоит понимать главное — их ждет полноценный ролевой симулятор жизни средневекового воина посреди большого открытого мира с множеством квестов, NPC и активностей. Главному герою, Индржих, придется есть и пить, следить за состоянием оружия и доспехов, и даже мыться — иначе окружающие будут реагировать на него не лучшим образом.
Боевку также трудно назвать обычным «закликиванием». Тем, кто хочет сконцентрироваться на ближнем бое, нужно будет парировать вражеские выпады от первого лица и отвечать своими — ничего особенно сложного в этом нет, но потребуется время, чтобы привыкнуть. Кроме того, размахивать клинком слишком рьяно не выйдет — выносливость Индржиха быстро уйдет в ноль.
Свои нюансы есть и у дальнего боя — луков, которые перекочевали из оригинала, арбалетов и даже ручных бомбард. В первую очередь игроков может смутить отсутствие привычной точки посередине экрана — целиться придется вручную.
Сюжет
Kingdom Come: Deliverance 2 продолжит историю первой части. Молодой сын кузнеца потерял все во время налета половцев на деревню и отправился в путешествие, которое сделало его воином на службе у аристократов. Для понимания сюжета играть в оригинал необязательно — новичкам все объяснят.
На дворе 1403-й, а дело происходит в благословенной Богемии — королевстве, находившемся на территории современной Чехии. Инджрих — уже опытный воин, но его месть все еще не свершилась. Впрочем, все в наших руках — разработчики уже заявили, что история главного героя закончится именно в сиквеле. А значит, мы скорее всего доберемся до негодяев, истребивших его родичей.
Условия для этого вполне себе подходящие. Богемию раздирает война, венгерский король Сигизмунд претендует на чешский престол — и именно ему служили те, кому хочет отомстить Индржих. Игрока ожидает немало ожесточенных сражений — что уж говорить, если игра начинается со сцены обороны замка.
Впрочем, в Kingdom Come: Deliverance 2 есть далеко не только война. Перед игроками будут открыты сразу две больших локации, каждая из которых сравнима по размерам с миром первой части. Одна из этих локаций — большой город Куттенберг, и протагонисту явно будет в нем чем заняться. Побочные квесты в серии всегда старались раскрывать средневековую жизнь во всей ее полноте: от попоек и свободной любви до религиозных диспутов.
Графика
На первый взгляд может показаться, что Kingdom Come: Deliverance 2 не сильно отличается от первой части — та, конечно, выглядела хорошо, но ведь и прошло сколько лет! Однако это впечатление обманчиво. Скорее, продолжение напоминает наши воспоминания об оригинале — в реальности она выглядела более бледно.
Новая часть отличается весьма неплохой графикой с четкими текстурами и продуманным освещением. Конечно, здесь не сыскать фэнтезийных красот из менее приземленных игр, все-таки стиль серии — это реализм.
Но от этого местные леса не перестали казаться по-настоящему волшебными, а детали средневекового быта, от доспехов до замков, все еще остаются ожившей мечтой любого любителя истории.
Kingdom Come: Deliverance 2 работает на доработанной версии движка CryEngine. Разработчики постарались оптимизировать игру как следует — и на самых высоких настройках она иногда работает лучше первой части.
Системные требования
Минимальные
— ОС: Windows 10/11 (64-бит).
— ЦП: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600.
— ОЗУ: 16 ГБ.
— Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580.
— SSD: 100 ГБ.
Рекомендуемые
— ОС: Windows 10/11 (64-бит).
— ЦП: Intel Core i5-13600K или AMD Ryzen 5 7600X.
— ОЗУ: 24 ГБ.
— Видеокарта: GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600 XT.
— SSD: 100 ГБ.
Высокие
— ОС: Windows 10/11 (64-бит).
— ЦП: Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 7 7800X3D.
— ОЗУ: 32 ГБ.
— Видеокарта: GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7800 XT.
— SSD: 100 ГБ.
Максимальные
— ОС: Windows 10/11 (64-бит).
— ЦП: Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 7 7800X3D.
— ОЗУ: 32 ГБ.
— Видеокарта: GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XT.
— SSD: 100 ГБ.
Есть ли в игре защита Denuvo
Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на всех консолях текущего поколения — PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. На ПК она появится сразу в нескольких магазинах — Steam, GOG (это значит, что в игре нет защиты Denuvo и ее практически сразу выложат на трекеры) и Epic Games Store. Цена стандартная — 60 долларов, немного меньше шести тысяч рублей.
Увы, официальных продаж в России не будет — как и региональных цен. Поэтому те, кто все-таки хотят поддержать студию Warhorse деньгами, будут использовать аккаунты из других стран или обращаться к услугам перекупщиков.
Будет ли на русском языке
Игра получит полный текстовый перевод на русский язык. А вот русской озвучки, увы, не будет, поэтому игрокам придется выбирать между привычным английским или чешским. Впрочем, полиглоты смогут включить французскую, немецкую, испанскую или даже японскую озвучку — аригато, Индржих-сан!