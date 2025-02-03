Будет ли в Kingdom Come: Deliverance 2 русский язык и защита Denuvo

Собрали самую важную информацию о, возможно, лучшей ролевой игре 2025 года.

Одно время казалось, что сиквел Kingdom Come: Deliverance уже не выйдет, слишком уже много воды утекло с 2018 года, когда вышла оригинальная игра. Но получилось иначе — и до релиза Kingdom Come: Deliverance 2 остаются уже считанные часы. Что стоит знать об этой игре перед ее покупкой?

Дата выхода

Kingdom Come: Deliverance 2 выходит 4 февраля 2025 года.

Геймплей

Фото Warhorse

Тем, кто играл в первую часть, едва ли придется осваиваться слишком долго — продолжение развивает механики своего предшественника, но делает это не слишком смело. Немного поменялась боевка — парировать стало проще, колющие удары перестали быть отдельным приемом, сражения с несколькими противниками стали более управляемыми.

Тем же, кто впервые прикасается к серии, стоит понимать главное — их ждет полноценный ролевой симулятор жизни средневекового воина посреди большого открытого мира с множеством квестов, NPC и активностей. Главному герою, Индржих, придется есть и пить, следить за состоянием оружия и доспехов, и даже мыться — иначе окружающие будут реагировать на него не лучшим образом.

Фото Warhorse

Боевку также трудно назвать обычным «закликиванием». Тем, кто хочет сконцентрироваться на ближнем бое, нужно будет парировать вражеские выпады от первого лица и отвечать своими — ничего особенно сложного в этом нет, но потребуется время, чтобы привыкнуть. Кроме того, размахивать клинком слишком рьяно не выйдет — выносливость Индржиха быстро уйдет в ноль.

Свои нюансы есть и у дальнего боя — луков, которые перекочевали из оригинала, арбалетов и даже ручных бомбард. В первую очередь игроков может смутить отсутствие привычной точки посередине экрана — целиться придется вручную.

Сюжет

Фото Warhorse

Kingdom Come: Deliverance 2 продолжит историю первой части. Молодой сын кузнеца потерял все во время налета половцев на деревню и отправился в путешествие, которое сделало его воином на службе у аристократов. Для понимания сюжета играть в оригинал необязательно — новичкам все объяснят.

На дворе 1403-й, а дело происходит в благословенной Богемии — королевстве, находившемся на территории современной Чехии. Инджрих — уже опытный воин, но его месть все еще не свершилась. Впрочем, все в наших руках — разработчики уже заявили, что история главного героя закончится именно в сиквеле. А значит, мы скорее всего доберемся до негодяев, истребивших его родичей.

Фото Warhorse

Условия для этого вполне себе подходящие. Богемию раздирает война, венгерский король Сигизмунд претендует на чешский престол — и именно ему служили те, кому хочет отомстить Индржих. Игрока ожидает немало ожесточенных сражений — что уж говорить, если игра начинается со сцены обороны замка.

Впрочем, в Kingdom Come: Deliverance 2 есть далеко не только война. Перед игроками будут открыты сразу две больших локации, каждая из которых сравнима по размерам с миром первой части. Одна из этих локаций — большой город Куттенберг, и протагонисту явно будет в нем чем заняться. Побочные квесты в серии всегда старались раскрывать средневековую жизнь во всей ее полноте: от попоек и свободной любви до религиозных диспутов.

Графика

Фото Warhorse

На первый взгляд может показаться, что Kingdom Come: Deliverance 2 не сильно отличается от первой части — та, конечно, выглядела хорошо, но ведь и прошло сколько лет! Однако это впечатление обманчиво. Скорее, продолжение напоминает наши воспоминания об оригинале — в реальности она выглядела более бледно.

Новая часть отличается весьма неплохой графикой с четкими текстурами и продуманным освещением. Конечно, здесь не сыскать фэнтезийных красот из менее приземленных игр, все-таки стиль серии — это реализм.

Фото Warhorse

Но от этого местные леса не перестали казаться по-настоящему волшебными, а детали средневекового быта, от доспехов до замков, все еще остаются ожившей мечтой любого любителя истории.

Kingdom Come: Deliverance 2 работает на доработанной версии движка CryEngine. Разработчики постарались оптимизировать игру как следует — и на самых высоких настройках она иногда работает лучше первой части.

Системные требования

Фото Warhorse

Минимальные

— ОС: Windows 10/11 (64-бит).

— ЦП: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600.

— ОЗУ: 16 ГБ.

— Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580.

— SSD: 100 ГБ.

Рекомендуемые

— ОС: Windows 10/11 (64-бит).

— ЦП: Intel Core i5-13600K или AMD Ryzen 5 7600X.

— ОЗУ: 24 ГБ.

— Видеокарта: GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600 XT.

— SSD: 100 ГБ.

Высокие

— ОС: Windows 10/11 (64-бит).

— ЦП: Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 7 7800X3D.

— ОЗУ: 32 ГБ.

— Видеокарта: GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7800 XT.

— SSD: 100 ГБ.

Максимальные

— ОС: Windows 10/11 (64-бит).

— ЦП: Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 7 7800X3D.

— ОЗУ: 32 ГБ.

— Видеокарта: GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XT.

— SSD: 100 ГБ.

Есть ли в игре защита Denuvo

Фото Warhorse

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на всех консолях текущего поколения — PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. На ПК она появится сразу в нескольких магазинах — Steam, GOG (это значит, что в игре нет защиты Denuvo и ее практически сразу выложат на трекеры) и Epic Games Store. Цена стандартная — 60 долларов, немного меньше шести тысяч рублей.

Увы, официальных продаж в России не будет — как и региональных цен. Поэтому те, кто все-таки хотят поддержать студию Warhorse деньгами, будут использовать аккаунты из других стран или обращаться к услугам перекупщиков.

Будет ли на русском языке

Фото Warhorse

Игра получит полный текстовый перевод на русский язык. А вот русской озвучки, увы, не будет, поэтому игрокам придется выбирать между привычным английским или чешским. Впрочем, полиглоты смогут включить французскую, немецкую, испанскую или даже японскую озвучку — аригато, Индржих-сан!