Текущие промокоды для Genshin Impact в феврале 2025 года
Как получить бесплатные плюшки в Genshin Impact? В частности, примогемы, которые нужны для выбивания пятизвездочных персонажей, и несколько тысяч мор для развития персонажа. Кажется, без промокодов не обойтись.
Перечислили текущие рабочие промокоды в феврале 2025 года.
Промокоды для Genshin Impact в феврале 2025 года
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Название промокода
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Что дает в игре
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GS54MTX685
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30 000 мор, x3 осколка бирюзы Вайюда, x3 руководства по трансценденции, x3 остроумия героя, x5 волшебная руда усиления
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HNYM49IX9PDS
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x60 примогемов, x5 опыта искателя приключений
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WEAV365PI953
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10 000 мор, x3 ягоды квенепы, x10 опыта искателя приключений, x5 волшебная руда усиления
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GENSHINGIFT
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x50 примогемов, x3 остроумия героя
Как активировать промокоды в «Геншине»
Активировать коды можно через сайт игры, но если ваш персонаж достиг как минимум 10-го ранга приключений. Войдите в учетную запись.
Если вы не можете вспомнить, какой адрес электронной почты привязан к вашей учетной записи, перейдите в раздел «Настройки», нажав на значок шестеренки в главном меню, затем выберите «Учетная запись» в нижней части списка. Выберите «Центр пользователей», чтобы открыть веб-страницу с вашим номером пользователя и привязанным адресом электронной почты.
После входа в систему с помощью правильного адреса электронной почты или связанной учетной записи выберите регион сервера, на котором вы играете, введите имя своего персонажа, а затем введите один из промокодов, который вы хотите активировать в Genshin Impact. Если все получится, появится всплывающее окно «Активация прошла успешно».
После активации кода предметы появятся во внутриигровой почте. Вернитесь в игру и выберите символ буквы в главном меню, чтобы открыть внутриигровой ящик, затем нажмите «Получить» или «Получить все», чтобы получить награды.