Half-Life под водой? Обзор DLC «Чары подводных глубин» для Atomic Heart

Лучшее дополнение для лучшей российской игры последних лет.

«Чары морских глубин», третье по счету дополнение для Atomic Heart, погрузит игроков на дно — и сделает это весьма неплохо. Предупреждаем — будут спойлеры для оригинальной игры и предыдущих DLC.

От андердога к чемпиону

Мало кто верил в Atomic Heart — уж слишком непривычно было видеть что-то, подозрительно напоминающее ААА-игры, в производстве российской студии-новичка. Не добавляли оптимизма и нехорошие слухи, ходившие об условиях работы в студии Mundfish. Многие были уверены в том, что проект ожидает позорный провал — вроде того, который позднее постиг The Day Before.

Тем удивительнее было то, что игра получилась хорошей и пришлась по нраву как игрокам, так и прессе. Окрыленные успехом, разработчики взялись за DLC, развивающие основную историю. К сожалению, те получились менее успешными: достаточно посмотреть на их рейтинг в Steam. А вот третье дополнение, «Чары морских глубин», геймеры оценили гораздо лучше. В чем секрет?

Свадьба в море

Начнем с очевидного: да, Atomic Heart во многом похожа на серию Bioshock, а «Чары морских глубин» очевидно вдохновлены дополнениями Burial at Sea для Bioshock Infinite. Впрочем, сходство оказывается не таким глубоким.

Действительно, большую часть нового DLC майор Сергей Нечаев проведет в подводном комплексе «Нептун». Однако ничего похожего на город Восторг из игр Кена Левина нас не ожидает — нет ни нуара, ни мрачно-трагичной истории.

Скорее, коридоры исследовательского центра «Нептун» вызывают ассоциации с Half-Life — и, внезапно, недавним VLADiK BRUTAL. Ну как не узнать в клетчатой плитке, автоматах со снеками и разбросанных тут и там телах старую-добрую «Черную Мезу»? И дело не только в визуале, но и в геймплее. Об этом позже.

Пока же достаточно знать, что главный герой все-таки сумел, пусть и не без помощи, выбраться из Лимбо — и вернуться в знакомые по оригинальной игре места. Но его путешествие на этом не заканчивается, а скорее начинается.

Главным оппонентом выступает искусственный интеллект ХРАЗ, претендующий на лавры «Скайнета» из франшизы Terminator. В приключениях под водой (куда, если что, протагонист попадет далеко не сразу же) поучаствуют как старые персонажи вроде Бабы Зины, так и совсем новые.

Цирк остался, клоуны — тоже

Перестал ли майор исторгать из себя шутки, вызывающие испанский стыд? Пожалуй, это риторический вопрос — подобный юмор уже стал визитной карточкой персонажа. Поэтому приготовьтесь узнать, сколько букв нужно убрать из слова «команда», чтобы стало смешно.

Впрочем, не все так плохо. С одной стороны, разработчики все-таки немного снизили градус и частоту хохм, с другой — теперь они зачастую вплетены в сюжет. Основной сюжетный нерв дополнения — это попытки главного героя выстроить отношения со своей супругой, которая оказалась намертво привязана к своему страдающему амнезией супругу.

Поначалу отношения Кати и Сережи выглядят очень и очень натянуто — и неловкие шутки майора хорошо вписываются в попытку растопить лед. Как нетрудно догадаться, старания Нечаева не останутся без вознаграждения, а игрок сможет пронаблюдать за возрождающейся любовью.

Екатерина выглядит живым человеком, а ее характер удачно вступает в контраст со знакомой нам личностью ее супруга — пусть иногда ее настроение и меняется слишком быстро. Увы, так повезло не всем. Остальные новые персонажи дополнения не реализуют свой потенциал — они получились яркими, но совершенно не глубокими.

Их действия не всегда хорошо мотивированы. Хуже того — интрига, которая нагнетается с самого начала истории, к финалу оказывается вовсе не такой интересной и закрученной, как могло показаться. Хочется верить, что в следующем дополнении новые герои сыграют более значимые роли.

Завязка на продолжение основной истории очевидна — все-таки «Чары морских глубин» это не конец похождений Нечаева. Но сценаристам Mundfish удалось хорошо завершить линию воссоединения Сергея и Екатерины — поэтому финальные сцены DLC не вызывают раздражения.

Кроме того, позаботились они и о совсем новых игроках, которые отчего-то решили начать знакомство с Atomic Heart с третьего по счету дополнения — специально для них профессор Лебедев кратко объяснит во вступительном ролике, что и почему происходило «в предыдущих сериях».

Большое истребление роботов

Atomic Heart по-прежнему развлекает аудиторию старым-добрым способом — заставляя его уничтожать пачки противников на локациях-аренах и время от времени подкидывая сложных боссов. Тем не менее, даже опытные игроки найдут на морских глубинах кое-что новенькое. Прежде всего, речь идет о новых врагах — роботах и не только. Как водится, к каждому из них нужен свой подход.

Как и в оригинале, это иногда обескураживает — когда врагов разных типов много, игрок рискует растеряться и потратить все припасенные «лечилки», будучи сбитым с ног или зажатым в угол. А если еще вспомнить появившихся в дополнении крабов, обожающих раздражать игрока, прячась в непробиваемый панцирь...

И это не единственный неприятный противник — чего стоит осьминог, выскакивающий из труб и пускающий в протагониста отпрысков-камикадзе, выпускающих облако ослепляющих чернил...

Но не все так мрачно. Майор Нечаев получил новые способности — обыкновенный, пусть и приятный, огненный шар, и гораздо более интересный «Хлыст», позволяющий герою буквально летать по локациям и уворачиваться от атак.

Да, здесь в очередной раз возникают ассоциации с Bioshock Infinite с ее перемещением по рельсам — ну и что? Тем более что местный крюк более многофункционален — им можно притягивать себя к противникам, и с должной прокачкой эта способность не раз выручит игрока в сложной ситуации.

Разбавлять истребление обезумевших роботов и морских гадов будут паззлы, от простеньких замков до попыток манипулировать разумным, но игривым дельфином при помощи мячика.

Авторам удалось соблюсти баланс между сложностью и скукой — по крайней мере с точки зрения тех, кто не очень любит загадки. Ждать зубодробительных ребусов в духе Myst все-таки не стоит, но и игра, как говорится, «не про это».

А вот поднимающийся уровень воды, позволяющий попасть в следующую локацию, или полуразрушенные индустриальные помещения, вызывают приятную ностальгию по все той же Half-Life. На это работает и полностью линейная структура — никакого открытого мира здесь нет, и, пожалуй, это хорошо.

Пожалуй, единственным настоящим разочарованием стала скудность подводных механик. Все, что Нечаев может делать под водой — это неспешно плыть или подтягиваться крюком. Никакой боевки нет, но при этом нет и страха утонуть — дескать, легкие майора защищают чудесные нанотехнологии, сынок полимеры.

В сюжете есть путешествия на подводных аппаратах, но происходят они в кат-сценах. Все это могло бы стать основой для необычного геймплея, но не стало.

Товарищи, приближайте прогресс!

С технической точки зрения «Чары морских глубин» сделаны безупречно. За несколько часов прохождения встретился лишь один баг, требующий перезагрузки — внезапно во тьму погрузилось все, кроме интерфейса. И нет, это не была способность упомянутого ранее осьминога.

Кроме того, однажды пришлось всерьез призадуматься над тему «баг или фича» — нога робота-манекена застряла в стуле, который продолжал кувыркаться по всей локации в лучших традициях фильмов о привидениях.

Тех, кто уже был знаком с Atomic Heart, едва ли удивит графика — она выглядит настолько же хорошо, как и в оригинальной игре. Точно также визуалу не помешали бы несколько лишних миллионов долларов — тогда освещение могло бы стать получше, текстуры — четче, да и разбросанные тут и там трупы выглядели бы менее неряшливо.

Впрочем, не стоит ждать слишком радикальных улучшений от обыкновенных DLC. Atomic Heart вышла не вчера, и игре явно нужен полноценный сиквел, а не очередная порция контента на той же платформе.

А вот где придраться не к чему — так это в области дизайна. Mundfish по-прежнему прекрасно удаются как величественные пейзажи, так и более тесные интерьеры — на некоторые из них хочется смотреть не отрываясь. Пожалуй, постараться побольше можно было бы — как и в случае с геймплеем — с водой.

Да, эпизоды на дне сделаны «как надо» — с рыбками, водорослями, медузами и источниками света. Тем не менее, их мало и потому они однообразны — хотя для тематического DLC можно было бы придумать разные подводные биомы.

В ожидании ХРАЗа

Часто бывает, что расширения к основной игре выходят либо заметно лучше оригинала, либо заметно хуже. Поначалу казалось, что Mundfish пошли по второму пути — по крайней мере, если судить по прохладной реакции аудитории.

Однако «Чары морских глубин» сумели сломать этот паттерн. Разработчики показали, что способны прислушиваться к пожеланиям покупателей и работать над ошибками — благодаря этому ждать завершения оригинального сюжета стало спокойнее. Но самый главный экзамен — Atomic Heart 2 — все еще впереди.