Чит-коды для игр серии S.T.A.L.K.E.R.
Геймерам часто хочется облегчить прохождение разных тайтлов, чтобы не тратить время на прокачку или зарабатывание денег. Для этого они используют не только трейнеры и специальный софт, но и старые-добрые чит-коды.
Не избежала подобного даже такая культовая франшиза, как S.T.A.L.K.E.R. Собрали все доступные читы для всех частей серии.
Как вводить чит-коды в S.T.A.L.K.E.R
Во всех частях серии для ввода читов необходимо нажать клавишу «~» (тильда) -> открыть командную консоль -> ввести нужную команду -> нажать Enter.
Чит-коды для S.T.A.L.K.E.R: Тень Чернобыля
Геймплей
g_money () — игрок получает указанную в скобках сумму денег.
eJx8IwTd — счет героя пополнится на 1000000 денег.
Vg4C9s7H — главный герой перестает получать урон от вражеских атак.
g_always_run — бесконечный бег.
g_always_run 0 — отключить бесконечный бег.
g_unlimitedammo — бесконечные патроны.
g_kill — убить героя.
g_backrun — персонаж будет бегать задом наперед.
ai_use_torch_dynamic_lights — включить или отключить фонари у NPC.
g_corpsenum () — отображать в игре трупы. В скобках нужно указать число до 100.
g_autopickup — предметы будут подниматься автоматически.
g_game_difficulty — сменить уровень сложности. В скобках нужно указать один из доступных параметров: gd_novice, gd_stalker, gd_veteran, gd_master.
g_restart — перезапустить S.T.A.L.K.E.R.
clear_log — очистить консоль.
g_important_save (on/off) — включить или отключить сохранения в ключевых точках.
load (имя) — загрузить сохранение с указанным именем.
load_last_save — загрузить последнее сохранение.
save (имя) — сохранить игру с нужным именем.
_preset() — смена настроек графики. В скобках указать один из параметров: Minimum, Low, Default, High, Extreme.
vid_mode() — смена разрешения экрана. Нужное значение указать в скобках.
Оружие
zv4fze4n — добавить Нож.
rs9mtjd6 — добавить «Фopa-12».
v0l5h4b5 — добавить «Kopa-919».
vn171t6d — добавить ПБ-1c.
28yinyxr — добавить «Марта».
05lkdjc4 — добавить ПМм.
sl05msee — добавить УДП «Компакт».
53fqosbq — добавить «Вoлкep-П9м».
jz09zmvk — добавить «Фopa-15Mк».
8usgsdfp — добавить «Степной орел».
ps8vbf18 — добавить Граната PГД-5.
6i2i0941 — добавить Граната Ф-1.
1f6fzbw7 — добавить Дымовая граната.
5lzdvt1b — добавить Ружье ЭM1.
e895hi6a — добавить CПCA-14.
x4fmyvup — добавить ХПCC-1м.
z8thb8n5 — добавить «Гром» 5.45.
es3qkdpd — добавить «Гaдюкa-5».
ichxtxmt — добавить Снайперский ВЛА.
rxe0czdt — добавить «Чeйзep-13».
8lznamzm — добавить Обрез.
zhmwq8ke — добавить CИП-т M200.
cad6kem2 — добавить ИЛ86.
v9z3spfa — добавить нарезной CПCA-14.
b4kkkykj — добавить «Гром» 5.45.
uo75pa9x — добавить CВУ2-A.
s6r2p47c — добавить Обокан штурмовой.
z5g48a9v — добавить TPc-301 снайперская.
tnr46kjs — добавить PПГ-7y.
zqrb4exx — добавить Танковый пулемет.
6kq19bfr — добавить Гаусс-пушку.
znqt7ui1 — добавить CГИ-5к Стрелка.
o22xz254 — добавить «Прибой».
xubr93os — добавить «Рысь».
o9s7ipu0 — добавить «Шторм».
46219j0f — добавить пистолет-пулемет «Фрезер».
l7odzfqv — добавить «Карабинер».
6n0ozjmb — добавить «Альпиец».
84nwil1m — добавить Снайперский ВЛA.
qa39r33b — добавить «Марш».
8o5d61oy — добавить «Большой Бэн».
mmu36y97 — добавить Именной «Винтарь-ВC».
71eqgvpb — добавить Аномальный AKC-74У.
c90b1dk7 — добавить Фамильное ружье.
vpc7xjiz — добавить ИЛ86 «Баланс».
j237mpvb — добавить Бесшумная «Гaдюкa-5».
ie0tq5d0 — добавить «Волкер 9 на 18».
Коды от дверей
3823 — код к двери Лаборатории X10.
1234 — код от закрытой комнаты в X10.
2345 — код для входа в подземку на Припять.
5271 — код для двери в лабораторию X-18.
4134 — код для двери в подземельях Припяти.
4237 — код для двери в Саркофаг.
Коды от сейфов
495 — код от сейфа Борова.
123 — код от сейфа Петренко.
295 — код от сейфа Борова.
471 — код сейфа на базе военных, Кордон.
437 — код сейфа в комнате с химическими газами, локация Росток, вход с крыши.
218 — код от сейфа на локации Радар по заданию Кочевника.
Интерфейс
main_menu 0 — отключить графический интерфейс.
hud_weapon — включить отображение оружия.
hud_crosshair (on/off) — включить или выключить демонстрацию перекрестия прицела.
cl_dynamiccrosshair 1 — включить динамический прицел.
hud_crosshair_dist — показывать дистанцию до цели.
hud_fov — выставить нужный угол обзора. В скобках следует указать значение от 0.000 до 1.000.
Бонусный контент
В главной папке игры откройте файл setup-bp.exe, выберите язык инсталляции и введите следующие коды:
pseudodog — открыть бонус №1.
snork — открыть бонус №2.
Нажмите кнопку «Далее», после чего бонусы откроются.
Чит-коды для S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо
В отличие от первой части, в «Чистое небо» разработчики не стали добавлять большое количество консольных команд. Вместо этого авторы ограничились двумя читами со скромным функционалом, к тому же работающими не на всех версиях.
sv_dmgblockindicator 1 — блокирует получаемый урон или восстанавливает здоровье;
demo_record 1 — свободная камера, позволяющая «летать» по карте. Выйти из режима можно нажатием ESC.
S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти
В «Зове Припяти» набор команд тоже весьма скромен, да и работают они не везде.
Геймплей
ai_use_torch_dynamic_lights — включить или отключить фонарики у NPC.
g_kill — убить главного героя.
а g_autopickup — автоматически подбирать предметы.
g_backrun — персонаж будет бегать задом наперед.
g_game_difficulty — изменить уровень сложности игры.
_preset — смена настроек графики. В скобках указать один из параметров: Minimum, Low, Default, High, Extreme.
r1_detail_textures 1 — включить более детальные текстуры.
r2_ls_squality — выбрать качество теней.
r2_sun — настроить тени от солнечных лучей.
r2_sun_details — настроить тени травы.
clear_log — очистить консоль.
give all — получить вce opyжиe.
noclip — проxoдить cквoзь cтeны.
notarget — стать невидимым для врагов.
give ammo — получить пaтpoны.
Интерфейс
main_menu 0 — отключить графический интерфейс.
hud_draw — настроить отображаемые элементы.
hud_crosshair — включить или выключить демонстрацию перекрестия прицела.
hud_crosshair_dist — показывать дистанцию до цели.
cl_dynamiccrosshair 1 — включить динамический прицел.
hud_weapon — включить отображение оружия.
Прочие команды
bind — назначить действие на указанную клавишу.
demo_record — включить режим записи демок.