Чит-коды для игр серии S.T.A.L.K.E.R.

Если перепрошел все части, а хочется новых ощущений.

Геймерам часто хочется облегчить прохождение разных тайтлов, чтобы не тратить время на прокачку или зарабатывание денег. Для этого они используют не только трейнеры и специальный софт, но и старые-добрые чит-коды.

Не избежала подобного даже такая культовая франшиза, как S.T.A.L.K.E.R. Собрали все доступные читы для всех частей серии.

Как вводить чит-коды в S.T.A.L.K.E.R

Во всех частях серии для ввода читов необходимо нажать клавишу «~» (тильда) -> открыть командную консоль -> ввести нужную команду -> нажать Enter.

Чит-коды для S.T.A.L.K.E.R: Тень Чернобыля

Геймплей

g_money () — игрок получает указанную в скобках сумму денег.

eJx8IwTd — счет героя пополнится на 1000000 денег.

Vg4C9s7H — главный герой перестает получать урон от вражеских атак.

g_always_run — бесконечный бег.

g_always_run 0 — отключить бесконечный бег.

g_unlimitedammo — бесконечные патроны.

g_kill — убить героя.

g_backrun — персонаж будет бегать задом наперед.

ai_use_torch_dynamic_lights — включить или отключить фонари у NPC.

g_corpsenum () — отображать в игре трупы. В скобках нужно указать число до 100.

g_autopickup — предметы будут подниматься автоматически.

g_game_difficulty — сменить уровень сложности. В скобках нужно указать один из доступных параметров: gd_novice, gd_stalker, gd_veteran, gd_master.

g_restart — перезапустить S.T.A.L.K.E.R.

clear_log — очистить консоль.

g_important_save (on/off) — включить или отключить сохранения в ключевых точках.

load (имя) — загрузить сохранение с указанным именем.

load_last_save — загрузить последнее сохранение.

save (имя) — сохранить игру с нужным именем.

_preset() — смена настроек графики. В скобках указать один из параметров: Minimum, Low, Default, High, Extreme.

vid_mode() — смена разрешения экрана. Нужное значение указать в скобках.

Оружие

zv4fze4n — добавить Нож.

rs9mtjd6 — добавить «Фopa-12».

v0l5h4b5 — добавить «Kopa-919».

vn171t6d — добавить ПБ-1c.

28yinyxr — добавить «Марта».

05lkdjc4 — добавить ПМм.

sl05msee — добавить УДП «Компакт».

53fqosbq — добавить «Вoлкep-П9м».

jz09zmvk — добавить «Фopa-15Mк».

8usgsdfp — добавить «Степной орел».

ps8vbf18 — добавить Граната PГД-5.

6i2i0941 — добавить Граната Ф-1.

1f6fzbw7 — добавить Дымовая граната.

5lzdvt1b — добавить Ружье ЭM1.

e895hi6a — добавить CПCA-14.

x4fmyvup — добавить ХПCC-1м.

z8thb8n5 — добавить «Гром» 5.45.

es3qkdpd — добавить «Гaдюкa-5».

ichxtxmt — добавить Снайперский ВЛА.

rxe0czdt — добавить «Чeйзep-13».

8lznamzm — добавить Обрез.

zhmwq8ke — добавить CИП-т M200.

cad6kem2 — добавить ИЛ86.

v9z3spfa — добавить нарезной CПCA-14.

b4kkkykj — добавить «Гром» 5.45.

uo75pa9x — добавить CВУ2-A.

s6r2p47c — добавить Обокан штурмовой.

z5g48a9v — добавить TPc-301 снайперская.

tnr46kjs — добавить PПГ-7y.

zqrb4exx — добавить Танковый пулемет.

6kq19bfr — добавить Гаусс-пушку.

znqt7ui1 — добавить CГИ-5к Стрелка.

o22xz254 — добавить «Прибой».

xubr93os — добавить «Рысь».

o9s7ipu0 — добавить «Шторм».

46219j0f — добавить пистолет-пулемет «Фрезер».

l7odzfqv — добавить «Карабинер».

6n0ozjmb — добавить «Альпиец».

84nwil1m — добавить Снайперский ВЛA.

qa39r33b — добавить «Марш».

8o5d61oy — добавить «Большой Бэн».

mmu36y97 — добавить Именной «Винтарь-ВC».

71eqgvpb — добавить Аномальный AKC-74У.

c90b1dk7 — добавить Фамильное ружье.

vpc7xjiz — добавить ИЛ86 «Баланс».

j237mpvb — добавить Бесшумная «Гaдюкa-5».

ie0tq5d0 — добавить «Волкер 9 на 18».

Коды от дверей

3823 — код к двери Лаборатории X10.

1234 — код от закрытой комнаты в X10.

2345 — код для входа в подземку на Припять.

5271 — код для двери в лабораторию X-18.

4134 — код для двери в подземельях Припяти.

4237 — код для двери в Саркофаг.

Коды от сейфов

495 — код от сейфа Борова.

123 — код от сейфа Петренко.

295 — код от сейфа Борова.

471 — код сейфа на базе военных, Кордон.

437 — код сейфа в комнате с химическими газами, локация Росток, вход с крыши.

218 — код от сейфа на локации Радар по заданию Кочевника.

Интерфейс

main_menu 0 — отключить графический интерфейс.

hud_weapon — включить отображение оружия.

hud_crosshair (on/off) — включить или выключить демонстрацию перекрестия прицела.

cl_dynamiccrosshair 1 — включить динамический прицел.

hud_crosshair_dist — показывать дистанцию до цели.

hud_fov — выставить нужный угол обзора. В скобках следует указать значение от 0.000 до 1.000.

Бонусный контент

В главной папке игры откройте файл setup-bp.exe, выберите язык инсталляции и введите следующие коды:

pseudodog — открыть бонус №1.

snork — открыть бонус №2.

Нажмите кнопку «Далее», после чего бонусы откроются.

Чит-коды для S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо

В отличие от первой части, в «Чистое небо» разработчики не стали добавлять большое количество консольных команд. Вместо этого авторы ограничились двумя читами со скромным функционалом, к тому же работающими не на всех версиях.

sv_dmgblockindicator 1 — блокирует получаемый урон или восстанавливает здоровье;

demo_record 1 — свободная камера, позволяющая «летать» по карте. Выйти из режима можно нажатием ESC.

S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти

В «Зове Припяти» набор команд тоже весьма скромен, да и работают они не везде.

Геймплей

ai_use_torch_dynamic_lights — включить или отключить фонарики у NPC.

g_kill — убить главного героя.

а g_autopickup — автоматически подбирать предметы.

g_backrun — персонаж будет бегать задом наперед.

g_game_difficulty — изменить уровень сложности игры.

_preset — смена настроек графики. В скобках указать один из параметров: Minimum, Low, Default, High, Extreme.

r1_detail_textures 1 — включить более детальные текстуры.

r2_ls_squality — выбрать качество теней.

r2_sun — настроить тени от солнечных лучей.

r2_sun_details — настроить тени травы.

clear_log — очистить консоль.

give all — получить вce opyжиe.

noclip — проxoдить cквoзь cтeны.

notarget — стать невидимым для врагов.

give ammo — получить пaтpoны.

Интерфейс

main_menu 0 — отключить графический интерфейс.

hud_draw — настроить отображаемые элементы.

hud_crosshair — включить или выключить демонстрацию перекрестия прицела.

hud_crosshair_dist — показывать дистанцию до цели.

cl_dynamiccrosshair 1 — включить динамический прицел.

hud_weapon — включить отображение оружия.

Прочие команды

bind — назначить действие на указанную клавишу.

demo_record — включить режим записи демок.