Действующие бонус-коды для «Мира танков» в ноябре 2024 года

День народного единства отмечается и в этой игре.

В «Мире танков», как и в любой другой онлайн-игре, есть своя внутриигровая валюта (голда) и подписка, называемая здесь премиум-аккаунтом.

И есть бонус-коды — введя их можно получить как золото, так и премиум-аккаунт, прокачка танков с которым будет в разы быстрее, чем без него.

В рамках данной заметки перечислим, какие бонус-коды для «Мира танков» действительны в ноябре 2024 года.

Рабочие бонус коды для «Мира танков» в ноябре 2024

1. 24UNITYDAYRU — содержит один день танкового премиум-аккаунта, 2D-стиль «Триколор» и шесть эмблем «Флаг России».

2D-стиль «Триколор».

2. MIRKORABLEI9LET — 1 день према + 3 надписи «Был бы флот, а гавани найдутся» + 3 эмблемы «Печать Мира кораблей» + 2D-стиль «Ослепляющий камуфляж».

2D-стиль «Ослепляющий камуфляж».

3. TANKDAYRTK — 1 день према + 2D-стиль «Экипаж машины боевой».

2D-стиль «Экипаж машины боевой».

4. MT2024TDAY — 3 дня према + 2D-стиль «В погонах с красным кантом» + 6 надписей «С днем танкиста» + 2 резерва + 100% к боевому опыту на 1 час.

2D-стиль «В погонах с красным кантом».

5. BOOSTERCREWEXP — 1 резерв + 50% к опыту за бой на 1 час + 1 резерв + 200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час.

6. BONUSMIRTANKOV2024 — 50 000 серебра.

7. CREWFIREFIGHTING — 5 предбоевых инструкций «Искусство сбивать пламя».

Где и как ввести бонус-коды для «Мира танков»

Есть два варианта, как активировать бонус-коды. В первом варианте необходимо загрузить и установить лаунчер Lesta Games Center.

1. Запустите лаунчер Lesta Games Center.

2. Кликните на свой никнейм с аватаром.

3. Нажмите на «Активировать код Lesta Games».

4. Введите один из бонус-кодов.

Второй вариант подразумевает переход на официальный сайт издателя.

1. Зайдите на сайт Lesta Games.

2. Залогиньтесь или пройдите регистрацию аккаунта.

3. Нажмите на «Активировать код».

В «Мире танков» есть еще инвайт-коды, но они даются только новым игрокам, только что зарегистрировавшим аккаунт.

Инвайт-коды для «Мира танков» в ноябре 2024 года, если вы только зарегистрировались в игре