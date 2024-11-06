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S.T.A.L.K.E.R. 2 больше не перенесут? 5 причин так думать

Иринчин Даргуев
корреспондент
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Долгострой, который перестанет быть таковым уже в 20 числах этого месяца.

Осталось совсем немного времени до долгожданного релиза S.T.A.L.K.E.R. 2. По крайней мере, в этот раз уверенность в том, что студия GSC наконец-то доведет дело до конца, а не придумает очередные отмазки, гораздо выше, чем раньше.

Приводим пять причин, почему переносов Heart of Chornobyl больше не будет.

1. Появились системные требования

Одним из главных аргументов в пользу скорого релиза можно назвать объявление финальных системных требований игры. Вопреки тревожным ожиданиям геймеров для запуска S.T.A.L.K.E.R. 2. не понадобится супермощное железо. Для стабильной работы вполне хватит видеокарты GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580.

В этот же пункт можно отнести появление большого количества подробностей о грядущем проекте. Это сейчас не про абстрактные обещания в духе «масштабные локации, новые мутанты, ветвистые диалоги и запутанный сюжет». Речь именно про конкретные детали, в духе особенностей строения мира, нюансов геймплея, дополнений, состояния оптимизации на ПК и консолях.

Обложка. S.T.A.L.K.E.R. 2 приятно удивил системными требованиями

Все это намекает на то, что готовый рабочий билд существует, который полностью играбелен и как минимум близок к финальному состоянию. А вот как много в нем багов и ошибок — это уже другой вопрос. Но вряд ли этим можно напугать.

2. Появление на главной странице Xbox Game Pass

Примерно два месяца назад при включении консоли Xbox пользователи увидели S.T.A.L.K.E.R. 2 во вкладке «Скоро в Game Pass». Подобного ранее не было, хотя Heart of Chornobyl уже два года доступна для предзаказа. Сейчас на сайте проект числится среди тайтлов, которые добавят в подписку в ноябре этого года.

Очевидно, что такое делается только тогда, когда с релизом более или менее все понятно, ведь Xbox публикует только проверенную информацию из официальных источников. К тому же нельзя забывать и о том, что Microsoft помогает с производством и выходом игры на консоли. Значит, компания знает явно больше о текущем состоянии S.T.A.L.K.E.R. 2. и уверена в текущей дате 20 ноября.

3. Скандалы не касались самой разработки игры

Разработку S.T.A.L.K.E.R. 2 нельзя назвать спокойной и безоблачной. С момента анонса проект словно преследовал шлейф из множества негативных новостей, скандалов и постоянных сомнений в существовании игры. К тому же под знакомым названием GSC Game World сейчас трудятся совсем другие люди.

Впрочем, основная масса проблем не касалась непосредственно самой разработки. Значительная часть шумихи была связана с заявлениями студии, политикой, взломами, слитыми файлами и разборками с блогерами. Безусловно, все это оказывало влияние на рабочий процесс, но не настолько серьезное.

Даже если скоро выяснится, что специалисты кранчили по 20 часов 7 дней в неделю, в коллективе царила жутко токсичная атмосфера, а на середине производства сменили движок, то на данный момент об этом ничего неизвестно. Равно как и о том, что Microsoft отправила своего человека, чтобы проконтролировать ход разработки, как это было с оригинальной игрой.

4. Показанный на Gamescom билд хорошо встретили

Как и подобает крупной игре, S.T.A.L.K.E.R. 2 много возили по разным выставкам. На них разработчики показывали новые материалы и трейлеры, а также делились свежими подробностями. Но по роликам и скриншотам оценить состояние проекта сложно, а вот геймплейные билды — совсем другое дело. Если ранние сборки выглядели сырыми и недоделанными, то в дальнейшем ситуация стала лучше.

Последняя крупная проверка случилась на Gamescom 2024. И многие, кто смог лично пощупать геймплейное демо Heart of Chornobyl, остались довольны. Множество игровых элементов работали хорошо: катсцены красиво поставлены, анимации живые и приятные, окружение атмосферное, картинка красивая.

Безусловно, непосредственно финальная версия может сильно отличаться от специально подготовленного к выставке билда, быть полна багов и испытывать проблемы с оптимизацией. Но как минимум какая-то часть хорошо работает, а значит очередного переноса быть не должно.

5. Очередной перенос окончательно разочарует

Многочисленные переносы S.T.A.L.K.E.R. 2 стали предметом шуток. Более того, их можно назвать такой же неотъемлемой частью серии как аномалии, артефакты и бандитские фразы. Практически под каждой новостью об игре можно найти десятки, а то и сотни комментариев в духе «когда следующий перенос» или «какая следующая дата выхода». Очередной перенос аудитория если и переживет, то с большим трудом. Шуток станет больше, а веры в проект еще меньше.

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