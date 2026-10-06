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Демоверсия Silicone Heart вышла в Steam — симулятор фермы разрабатывается студией Garden of Dreams из России

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер симулятора Silicone Heart.
Фото YouTube

Российская студия Garden of Dreams планирует выпустить симулятор фермы Silicone Heart в полноценный релиз уже 1 декабря 2026 года.

Главный герой игры Silicone Heart — инженер на разрушенной планете с роботами, испытывающими неприязнь к миру. Игрок должен выполнять задачи для прохождения: добывать ресурсы, чинить роботов, выращивать овощи и искать жену в теле одного из киборгов.

В игре появилась рыбалка, новая сюжетная линия и множество историй. Также были обновлены визуальные эффекты, освещение и звуковое сопровождение.

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