Демоверсия Silicone Heart вышла в Steam — симулятор фермы разрабатывается студией Garden of Dreams из России

Российская студия Garden of Dreams планирует выпустить симулятор фермы Silicone Heart в полноценный релиз уже 1 декабря 2026 года.

Главный герой игры Silicone Heart — инженер на разрушенной планете с роботами, испытывающими неприязнь к миру. Игрок должен выполнять задачи для прохождения: добывать ресурсы, чинить роботов, выращивать овощи и искать жену в теле одного из киборгов.

В игре появилась рыбалка, новая сюжетная линия и множество историй. Также были обновлены визуальные эффекты, освещение и звуковое сопровождение.