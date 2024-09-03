Криптобиржа Bitget проведет листинг Hamster Kombat

Bitget объявила о листинге Hamster Kombat — на сегодня это одна из ведущих мировых криптобирж. Как и ожидалось, торговля монеты HMSTR начнется 26 сентября, а вывод средств станет доступен уже на следующий день.

Первой о листинге токенов популярного кликера сообщила биржа ОКХ. Тем, кто рассчитывает на максимальную прибыль, стоит регистрироваться на нескольких площадках сразу — это поможет найти наиболее выгодный курс.