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Сегодня, 12:35

Криптобиржа Bitget проведет листинг Hamster Kombat

Евгения Воскресенская
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Bitget объявила о листинге Hamster Kombat — на сегодня это одна из ведущих мировых криптобирж. Как и ожидалось, торговля монеты HMSTR начнется 26 сентября, а вывод средств станет доступен уже на следующий день.

Листинг. Сколько выплатят разработчики Hamster Kombat игрокам после листинга

Первой о листинге токенов популярного кликера сообщила биржа ОКХ. Тем, кто рассчитывает на максимальную прибыль, стоит регистрироваться на нескольких площадках сразу — это поможет найти наиболее выгодный курс.

Источник: TG-канал Мир в Крипте
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