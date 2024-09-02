Сколько выплатят разработчики Hamster Kombat игрокам после листинга

Хомяк заплатит? Да, но сколько?

Мало кто верил, что Hamster Kombat дотянет до листинга. Это даже видно по статистике: если в июле в Хомяка играло свыше 150 миллионов, то уже ко второй половине августа это число снизилось чуть ли не вдвое.

И как бы предчувствуя свою гибель разработчики поспешили обнародовать точные сроки начала листинга, попытавшись вернуть тех, кто ушел. Хомяк действительно выйдет на крипто-рынок в ближайшее время, а именно 26 сентября 2024 года. Но сколько получит рядовой пользователь, потративший на Hamster Kombat за последние шесть месяцев немало времени? Давайте попробуем разобраться.

Большинство денег разделится между активными пользователями Hamster Kombat

Если посмотреть на опыт других кликеров, добравшихся до стадии листинга, то такой вариант видится сейчас самым реалистичным. При таком варианте 90% от общей суммы дропа могут получить лишь 8-10% самых активных игроков. Именно так в свое время поступили авторы Notcoin и DOGS, раздав большую часть суммы дропа именно самым активным своим пользователям.

А что говорят эксперты? По прогнозам, не стоит рассчитывать на большие суммы даже самым активным

Для примера: игроки, входившие в топ-1000 лучших игроков в DOGS, получили от 300 до 400 долларов. Если так посудить, сможет ли Хомяк чисто физически выдать 1000 долларов самым активным? Это практически невозможно.

Обычный пользователь, как предполагают многие крипто-эксперты, получит не больше 200 долларов на руки. А самые активные — возможно, на несколько сотен долларов больше. И это в лучшем случае, если общая капитализация проекта составит больше 3 миллиардов долларов, в чем большие сомнения.

Что думают об этом сами игроки?

Единого мнения на этот счет, естественно, нет. Одни надеются на позитивное будущее, что после полугода мучений, собираний ключей и просмотра тонны рекламы активным игрокам насыпят хотя бы на уровне 500 долларов.

Впрочем, другие смотрят на это более трезвым взглядом. Даже если авторы приложения захотят обогатить всех своих активных игроков, то не смогут этого сделать. Общая капитализация проекта не позволит.