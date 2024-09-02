Выложено прохождение мини-игры из Hamster Kombat на 2-3 сентября

Показываем прохождение мини-игры из Hamster Kombat на 2-3 сентября.

Принцип мини-игры Hamster Kombat

Проведите ключ к правой стороне экрана, сдвигая красные и зеленые «рыночные свечи» — несколько напоминает головоломку «пятнашки». Сделать это нужно в течение минуты, но с готовым прохождением получится гораздо быстрее. Не получилось — новую попытку можно предпринять через 5 минут.

Зачем нужны ключи в Hamster Kombat

Прохождение мини-игры принесет игроку один ключ. Чем больше этих ключей — тем больше токенов получит конкретный пользователь 26 сентября.

Кроме того, с большой долей вероятности ключи понадобятся, чтобы открывать кейсы с наградами: монетами, скинами для хомяка и редкими картами.