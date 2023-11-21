Стоимость GTA 6 неприятно удивит геймеров? Цена за диск может перевалить за 10 000 рублей

Нас может ждать не только самая фундаментальная игра в истории, но и самая дорогая.

Вероятная цена GTA 6 — очень волнующая тема в геймерском сообществе. Еще в ноябре был слух, что стоимость GTA 6 может перевалить за 100 долларов и составит 150 долларов. Тогда его не восприняли серьезно, но последние слова Штрауса Зельника, генерального директора корпорации Take-Two Interactive, которая владеет разработчиками GTA, заставили пересмотреть взгляды.

В Take-Two и Rockstar признают: цены на их игры — очень и очень низкие

Во время разговора с инвесторами Штраус Зельник высказался о ценах на игры:

Штраус Зельник. Фото Owen Kolasinski/BFA/REX/Shutterstock

150 долларов (или 13 000 рублей) за GTA 6?

В интернете запустили слух, который неприятно удивил геймеров: мол, стандартное издание GTA 6 будет продаваться за 150 долларов после того, как в Сеть просочился бюджет игры в 1-2 миллиарда долларов. Другой слух предполагает три разные версии игры по цене от 70 долларов до 200 долларов.

Стоимость GTA 6 может быть раскрыта после трейлера

Первый трейлер GTA 6 покажут (и это уже точно) в начале декабря 2023 года, так как об этом было объявлено на страничке Rockstar 8 ноября 2023 года.

Судя по предыдущим релизам Rockstar, предварительные заказы на GTA 6, скорее всего, начнутся после выхода трейлера. И тогда мы узнаем, были ли слухи правдивыми. Осталось подождать две недели, прежде чем мы что-то узнаем.

В любом случае ко всем слухам следует относиться с некоторой долей скепсиса, поскольку вероятная стоимость диска GTA 6 в 150 долларов (или 13 000 рублей) по-прежнему кажется нереальной по сегодняшним меркам.

Вряд ли Rockstar будет стрелять себе в ногу и собирать вокруг себя негатив — если GTA 6 и будет стоить дороже других AAA-релизов, то незначительно. 70 или 80 долларов (6000 или 7000 рублей) — более вероятная цена GTA 6.