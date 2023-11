Почему Rockstar уже не та и как это может отразиться на GTA 6

Провалившиеся переиздания и уход ключевых людей из студии заставляют задуматься.

GTA 6 наконец-то официально анонсировали. На данный момент пост в аккаунте Rockstar Games в социальной сети X (бывший Twitter) собрал более 176 миллионов просмотров и получил полтора миллиона отметок «нравится». Твит обогнал предыдущий рекордный для аккаунта пост с подтверждением утечки материалов по игре, произошедших в конце прошлого года.

Такой нешуточный ажиотаж легко объясним, ведь серия Grand Theft Auto — одна из легендарнейших видеоигровых франшиз в истории, ставшая синонимом качества. Помните времена, когда каждая вторая студия пыталась сделать «свою GTA» и всем казалось, что это билет в высшую лигу? Впрочем, несмотря на все попытки и, чего уж греха таить, множества стоящих проектов, король все так же оставался королем и переиграть Rockstar могли только Rockstar.

GTA 5. Фото Rockstar

Конечно, все уверены, что нас ждет новая революция в жанре, что разработчики вновь пробьют потолок качества и создадут или новый стандарт для индустрии, или что-то неповторимое и уникальное. Но все ли так безоблачно с новой GTA? И почему многие игроки, несмотря на ажиотаж, стали скептически смотреть на разработчиков с, казалось бы, идеальной репутацией?

Спорные переиздания

Да, тут можно возразить, что к главному на данный момент провалу, связанному с серией GTA, сама Rockstar (в частности Rockstar North, создавшая все части франшизы) не имеет прямого отношения. За Grand Theft Auto Trilogy — The Definitive Edition отвечала Grove Street Games, но вот легендарность оригинального материала и халтурное отношение к новому изданию ненароком бросают тень и на создателей оригинала, выступивших в качестве издателя Definitive Edition.

Переиздание трилогии GTA. Фото Rockstar

На данный момент оценка «крупнейшего провала 2021 года» от игроков на Metacritic составляет 0,9 балла из 10 возможных. Недобросовестный подход к осовремениванию классики вылился в нестабильность работы и баги, мешающие комфортной игре. Кроме того, Rockstar наступила на еще одни грабли, заботливо оставленные Blizzard после релиза их Warcraft III: Reforged. После выпуска Grand Theft Auto Trilogy — The Definitive Edition оригинальные версии игр были изъяты из продажи, чему многие игроки явно не обрадовались.

Казалось бы, часть недовольства можно списать на «токсичность комьюнити», но сырое состояние переиздания со временем признал даже глава издателя Take Two Штраус Зельник. На релизе он заявил, что в The Definitive Edition они столкнулись лишь с небольшими шероховатостями, а позже объявил, что технические проблемы имеют место и ведутся работы над их исправлением.

Но от «крупнейшего провала» перенесемся в 17 августа 2023 года и посмотрим на еще один перевыпуск хита — Red Dead Redemption для PS4 и Switch. Многие были раздосадованы, что в переиздании игры 2010 года нет никаких технических изменений, и даже новые консоли не позволяют сыграть в тайтл с 60 кадрами в секунду — такой режим появился лишь в октябре и только на PlayStation 5 при использовании функции обратной совместимости.

Переиздание Red Dead Redemption. Фото Rockstar

Комьюнити также было недовольно и ценой в 50 долларов, что многим показалось слишком высокой стоимостью, учитывая, что игра не изменилась с 2010 года.

Но в этой ситуации можно увидеть и плюсы, ведь все тот же Зельник говорил, что в случае ремастеров и ремейковв решение всегда остается за разработчиком: Rockstar просто кинула все силы на GTA 6, понадеясь на других людей.

Уход главных разработчиков

Первой крупной фигурой, покинувшей студию, стал Лесли Бензис, взявший в начале творческий отпуск и окончательно оставивший студию в 2016 году. Лесли отвечал за продюсирование серии GTA и приложил руку ко всем играм франшизы, начиная с третьей части. Впрочем, продюсирование не главная проблема, ведь вышедшая уже после ухода Бензиса Red Dead Redemption 2 оказалась прекрасной.

Следующей крупной и, пожалуй, одной из самых важных потерь стал уход одного из основателей студии, одного из братьев Хаузеров — Дэниэля. Дэн выступал не только исполнительным продюсером, но и отвечал за сценарную составляющую проектов. Почти в это же время, после 20 лет работы, Rockstar покинул еще один продюсер — Лазло Джонс, а уже летом 2023 года студию оставил сценарист серии Red Dead Redemption Майкл Ансворт и еще множество важных имен.

Дэн Хаузер (слева) уже покинул студию Rockstar. Фото metro.co.uk

Тем не менее из Rockstar не ушли все ключевые фигуры. Но, несмотря на то что студией все еще руководит один из основателей Сэм Хаузер, нельзя отрицать, что творческий костяк студии потерял множество талантливых и опытных разработчиков, которые во многом сформировали образ серии — и поиски их замены могут оказаться невероятно сложным делом.

Контроль издателя и погони за прибылью

Grand Theft Auto Trilogy — The Definitive Edition, несмотря на ужасное состояние, разошлась тиражом больше 10 миллионов копий, да и переиздание первой Read Dead Redemption, из которого убрали онлайн-режим, доступный в оригинальной игре, тоже не стал финансовым провалом.

Вспоминая эти прецеденты и уход крупных творческих личностей, предполагаем, что Rockstar, несмотря на слова главы издателя о творческой свободе, становится все менее самостоятельной студией. Еще одним фактором, подталкивающим к мысли о «погоне за прибылью», является прекращение поддержки Red Dead Online, переставшей приносить стабильный доход. Впрочем, от поддержки серверов разработчики не стали отказываться.

Погоня за прибылью может поставить под вопрос и качество нового релиза, ведь решение о выпуске продуктов все-таки остается за издателем, который может повлиять и на разработчика.

Red Dead Redemption 2. Фото Rockstar

Игры серии GTA всегда славились количеством инноваций и становились новым эталоном качества, и даже если технически новая часть будет инновационной, сюжет и градус сатиры, присущие «автоугонщикам», в этот раз могут оказаться далекими от предыдущих частей. Тем не менее многие из факторов, о которых мы говорили, можно рассматривать и в положительном ключе. Например, в отказе от поддержки онлайн-режима RDR 2 видится фокус внимания на новых проектах и желание привлечь как можно большее количество сотрудников к их разработке.

GTA — культовая серия, вокруг которой всегда ходило множество слухов, а разработчики любили подогревать их. Переживания игроков по поводу продолжения вполне понятны, ведь для многих эта одна из любимейших игр.

Всем хочется получить не просто хороший продукт без разочарований, а найти в продолжении что-то новое, о чем потом можно без устали рассказывать друзьям и знакомым. Неважно, какой станет игра, в любом случае выход GTA 6 станет вехой в игровой индустрии — осталось только подождать.