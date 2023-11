Самые красивые игры в истории: от Cyberpunk 2077 до The Witcher 3

Вот для чего нужен мощный ПК.

Игры проделали огромный путь от набора нескольких пикселей до некстгена и трассировки лучей. Современные технологии позволяют создавать реалистичную графику и поражать игроков детализированным окружением. Собрали 10 самых красивых игр в истории индустрии. И помните: красота всегда субъективна.

1. Cyberpunk 2077

Несмотря на все старания CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 запомнится своим скандальным релизом, тонной багов на старте и удалением из цифрового магазина PlayStation. Однако уже тогда было понятно, что у поляков получилась шикарная с точки зрения визуального стиля игра.

Фото CD Projekt RED

Каждый элемент окружающего мира выполнен на высочайшем уровне, равно как рендеринг лиц персонажей и построение города. Найт-Сити настолько поражает своим дизайном и видом, что даже не хочется пользоваться быстрым перемещением, чтобы дольше наслаждаться его неоновыми красотами. А после недавнего выхода Phantom Liberty окончательно понимаешь, для чего нужны некстген, рейтрейсинг и трассировка лучей.

2. Red Dead Redemption 2

Никто не поспорит с утверждением, что GTA 5 — это эпохальная игра. Однако чисто технологически Red Dead Redemption 2 получилась куда более проработанной, что отразилось не только на геймплее, но и на графической составляющей. Даже спустя пять лет просторы Дикого Запада выглядят все так же восхитительно, как и в день релиза.

Фото Rockstar

У Rockstar получился невероятно богатый и насыщенный открытый мир, где каждый элемент окружения выполнен на пять с плюсом. Здесь одинаково впечатляют и бескрайние равнины, и грязные салуны на грязных улочках небольших поселений, и наполненные живностью леса, и заснеженные горы. Поэтому тут можно смело забыть про задания и миссии, а вместо этого оседлать лошадь и отправиться куда глаза глядят.

3. Ghost of Tsushima

Можно смело утверждать, что во время разработки Ghost of Tsushima команда Sucker Punch выжала максимум из PS4. Ведь у студии получилось очень стильное и самобытное творение в сеттинге феодальной Японии, которая ощущается как очень дорогая экранизация в духе Акиро Куросавы.

Фото Ghost of Tsushima

Кропотливая работа художников и правильно выставленное освещение позволили авторам передать самурайскую эстетику с его красочными боями, традиционными костюмами и завораживающими пейзажами Страны восходящего солнца. И стоит ветру едва заметно подуть, как растения и деревья начинают реалистично колыхаться, а лепестки сакуры красиво опадают на дорогу. А добавленный чуть позже черно-белый режим только добавил тайтлу выразительности и стиля.

4. The Witcher 3

«Ведьмак 3» как хорошее вино, что с годами становится только лучше. Спустя восемь лет после релиза «Дикая Охота» все еще остается одной из самых красивых игр в истории. Местные пейзажи завораживают и очаровывают, замки и города поражают величественностью, монстры пугают, как в первый раз, а броня и оружие удивляют количеством деталей.

Фото CD Projekt RED

Подобный эффект создается широкой палитрой красок, которой нарисован этот одновременно жестокий и притягательный мир. Поэтому людей так и тянет вернуться на суровые острова Скеллиге и солнечные поля Туссента, на оживленные улицы Новиграда и опасные топи Велена, даже после сотни наигранных часов. А вышедшая относительно недавно некстген-версия подтянула визуальную составляющую проекта на новый уровень и добавила трассировку лучей, что сделало ее еще красивее и разнообразнее.

5. Ori and the Will of the Wisps

Казалось бы, чем может впечатлить опытных геймеров обычный 2D-платформер. Однако у Ori and the Will of the Wisps оказалось то, чего нет у множества других проектов, а именно ощущения волшебства. Добиться такого эффекта получилось при помощи вручную отрисованных уровней и фонов. Достаточно сказать, что в сказочном лесу Нибель невозможно встретить два одинаковых дерева или гриба, ведь каждый элемент уникален.

Фото Ori and the Will of the Wisps

Художники создали чарующий и таинственный мир, затягивающий с первых минут и не отпускающий до самого финала. К тому же художественный стиль дополняется плавными анимациями и не менее возвышенным саундтреком, идеально гармонирующим с картинкой и усиливающим погружение. Потому не влюбиться в творение Moon Studios просто невозможно.

6. Control

Control поражает воображение монументальностью дизайна и своей технологичностью по части визуала. Тут нашлось место восхитительной архитектуре брутализма, детально проработанной мимике, волосам и коже персонажей, а также реалистичной физике предметов. Да что там, Remedy умудрилась превратить самые обычные офисы и неприглядные коридоры в настоящее произведение искусства.

Фото Control

Для этого разработчики провели огромную работу над ультрареалистичным светом и тенями, отражениями и блестящими поверхностями, цветом и геометрией уровней. Благодаря этому Старейший дом выглядит просто умопомрачительно как в статичном положении, так и в динамичных сценах. А то, как эстетично сыплются снопы искр и разваливаются столы, просто услада для глаз.

7. Ratchet & Clank: Rift Apart

Сейчас Insomniac Games больше ассоциируется с двумя частями Marvel's Spider-Man и Miles Morales. Однако в 2021 году девелоперы показали, что могут сделать интересными и безумно красивыми не только дорогие блокбастеры, но и относительно небольшую Ratchet & Clank: Rift Apart.

Фото Ratchet and Clank: Rift Apart

Благодаря отлично подобранному освещению, высокой детализации текстур и разрушаемости мультяшный стиль графики способен впечатлить даже самого привередливого пользователя. Эффект усиливается за счет плавного геймплея и множества режимов для настройки картинки и производительности. Из-за этого происходящее на экране напоминает мультфильм от Pixar, в особенности на мониторах с большим разрешением.

8. The Last of Us 2

Вторую часть The Last of Us можно сколько угодно критиковать за неоднозначный сюжет, за смерть Джоэла, за новых персонажей. Но это не изменит того факта, что Part 2 — это одна из самых технологичных и красивых игр поколения.

Фото The Last of Us 2

В каждой детали окружения, в визуальных эффектах и анимациях видно, сколько труда и ресурсов было в них вложено. Заброшенные дома, заросшие здания и пришедшие в запустение города прекрасно передают атмосферу погибшего мира, где остатки человечества пытаются выжить. А на многие мелочи обращаешь внимание только при ближайшем рассмотрении. Например, крошечные осколки стекла способны оставить небольшие порезы на месте удара. Это тот случай, когда игру стоит пройти самому и лично насладиться впечатляющими видами.

9. Microsoft Flight Simulator

У Microsoft Flight Simulator много разных достоинств, включая невероятно проработанный игровой процесс. Однако главной фишкой тайтла стал реалистичный мир за окном кабины пилота. Во время полетов геймеры могут наблюдать трехмерные облака, подробную симуляцию погодных эффектов, детализированные модели самолетов, реалистичное поведение деревьев и травы, вручную созданные аэропорты и многое другое.

Фото Microsoft Flight Simulator

А еще благодаря городам, созданным с помощью технологии фотограмметрии, появилась возможность пролететь над собственным домом. Благодаря всему этому авиасимулятор с завидной частотой генерирует шикарные кадры, которые зачастую невозможно отличить от реальности.

10. Death Stranding

Death Stranding получилась типичной игрой от Хидео Кодзимы со всеми его достоинствами и недостатками. И если многие пользователи не совсем поняли геймплей, называя его «симулятором курьера», то с визуальной точки зрения проект смотрится просто шикарно. Мрачные пейзажи, узнаваемые лица актеров, внимание к мелочам — все это с головой погружает в постапокалиптичный мир, где опасность таится за каждым углом.

Фото Death Stranding

Причем это тот случай, когда на компьютерах тайтл раскрылся ярче, чем на PS4. Разработчики не ограничились простым переносом, а постарались использовать все преимущества новой платформы. Поэтому геймеры получили более четкие текстуры, богатые деталями локации, разблокированную частоту кадров и поддержку ультрашироких дисплеев. Одним словом, Кодзима — гений.