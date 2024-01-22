Нейросеть перенесла GTA: San Andreas в реальность — Си-Джея и Биг Смоука стало не отличить от людей

Искусственный интеллект показал, как бы культовая «Сан Андреас» выглядела в реальной жизни.

Gta: San Andreas глазами нейросети. Фото Соцсети

Нейросеть оживила и значительно преобразила улочки Лос-Сантоса.

Gta: San Andreas глазами нейросети. Фото Соцсети

Особенно хорошо получились Си-Джей и Биг Смоук — персонажи настолько правдоподобно получились, что их не отличить от настоящих людей.