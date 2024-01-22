Нейросеть перенесла GTA: San Andreas в реальность — Си-Джея и Биг Смоука стало не отличить от людей
Искусственный интеллект показал, как бы культовая «Сан Андреас» выглядела в реальной жизни.
Gta: San Andreas глазами нейросети.
Фото Соцсети
Нейросеть оживила и значительно преобразила улочки Лос-Сантоса.
Gta: San Andreas глазами нейросети.
Фото Соцсети
Особенно хорошо получились Си-Джей и Биг Смоук — персонажи настолько правдоподобно получились, что их не отличить от настоящих людей.
Gta: San Andreas глазами нейросети.
Фото Соцсети
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