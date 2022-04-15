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Сегодня, 16:14

DevGAMM больше не будет проходить в России

Читать «СЭ» в
DevGAMM.

Представители популярной профессиональной конференции игровых разработчиков в своих официальных социальных сетях объявили о об отмене планировавшегося осенью мероприятия в Москве, а также полной отмене эвентов в России.

«Делимся нашими рабочими планами: объявленный в конце прошлого года DevGAMM в Москве отменен. Мы не планируем проводить ивенты в России.

Прямо сейчас мы начинаем подготовку к конференции DevGAMM Vilnius в Литве, которая пройдет с 28 по 29 июля», — говорится на официальной странице конференции в VK.

DevGAMM — это самая крупная конференция для разработчиков и издателей игр в СНГ. Также ее называют площадкой для обмена знаниями и опытом, собирающей представителей иностранных компаний, отечественных профессионалов и зарубежных коллег из игровой индустрии.

Источник: https://vk.com/wall-29617250_2871
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