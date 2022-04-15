Yet Another Team лишилась шансов на слот в плей-офф на Winline D2CL Season 9

Yet Another Team завершила групповую стадию с одной победой в шести встречах. В последнем матче группы В на Winline Dota 2 Champions League Season 9 команда уступила Team Empire со счетом 0:2.

Ранее KA4KANARSKIE CYXARIKI выиграли свой четвертый матч у No Monkey Business. Встреча в группе А завершилась со счетом 2:0. По итогам этого матча состав победителей значится на третьей строчке турнирной таблицы.

Следующие встречи продолжатся 16 апреля. Ожидается матч между командами Empire и Nemiga Gaming.

Winline D2CL Season 9 проходит с 4 по 22 апреля в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.