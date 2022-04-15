В Diablo II: Resurrected добавили рейтинговые режимы

Обновление 2.4 содержащее многочисленные правки в балансе персонажей и их способностей, а также добавило в игру новую систему рейтингов.

С 29 апреля будет доступно четыре новых режима: прохождение четырех актов на стандартных условиях или с одной с жизнью, а также прохождение пяти актов (включая контент дополнения Lord of Destruction) на стандартных условиях или с одной жизнью.

Все это доступно для специально созданных персонажей, для каждого из которых предусмотрена отдельная рейтинговая таблица.

Diablo II: Resurrected — ремастер культовой экшн-RPG от Blizzard. Игра доступна на PC, PlayStation, Xbox и Switch.