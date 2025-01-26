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Apple Watch могут навредить здоровью — на производителя подали в суд

Евгения Воскресенская
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Фото Apple

Apple снова судится — на этот раз из-за Apple Watch. Компания получила коллективный иск, в котором сказано, что ремешки «яблочных» смарт-часов содержат ПФАВ — вредные для покупателей «вечные химикаты», проникающие под кожу и накапливающиеся в организме.

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Apple официально опровергла это заявление — якобы тщательные исследования не оставляют сомнений в том, что материал для ремешков совершенно безвреден. Меры, которые компания принимает для безопасности своих покупателей, зачастую превышают требования мировых стандартов, отметили в Apple.

Источник: MacRumors
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