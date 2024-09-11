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Сегодня, 22:15

iPhone 16 порадует фанатов долгой автономной работой

Евгения Воскресенская
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Фото Apple

Новые айфоны могут похвастаться увеличенным временем автономной работы. Базовая модель выдержит 22 часа непрерывного воспроизведения видео против 20 часов у аналогичной модели прошлого года. У iPhone 16 Pro и iPhone 16 Plus эти показатели теперь совпадают — до 27 часов.

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Абсолютным рекордсменом на сегодня является iPhone 16 Pro Max — время его автономной работы может достигать 33 часа. Это стало возможным благодаря аккумулятору повышенной емкости — 4676 мАч, что на 5% больше предыдущей модели, которая могла прожить без зарядки лишь до 29 часов.

Источник: iPhones.ru
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