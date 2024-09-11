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Сегодня, 19:03

В X Empire (Musk Empire) обновился ребус дня на 11-12 сентября

Михаил Иванов
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Фото srilanka.factcrescendo.com

В кликере X Empire (Musk Empire) обновился ребус на 11-12 сентября.

Ребус позволяет подзаработать немного внутриигровой валюты. А вообще это один из трех эффективных способов заработка монет, помимо комбо и задания дня.

Ребус дня в X Empire (Musk Empire) на 11-12 сентября

Ответ на ребус дня в X Empire на 11-12 сентября.

Ответом на ребус дня стало слово Liquidity.

Как ввести ребус дня в X Empire

Запустите X Empire. Откройте раздел «Задания». В ежедневных заданиях найдите «Ребус дня». Введите полученное слово, чтобы получить бесплатные монеты.

Когда состоится листинг в X Empire

После 30 сентября больше нельзя будет прокачать персонажа. После этого начнется этап листинга — выхода монеты на крипторынок.

Участвовать в дропе смогут только те игроки, которые прокачали своего виртуального Илона Маска как минимум до 4-го уровня.

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