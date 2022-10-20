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Сегодня, 04:19

Неймар, Кроос и Тюрам вошли в новую команду недели FIFA 23

Евгений Козинов
Корреспондент
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Неймар.
Фото Global Look Press
Команда недели FIFA 23.
Фото Twitter
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Компания EA Sports представила пятую команду недели FIFA 23, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «ПСЖ» Неймар — 90 OVR. Бразилец забил победный гол во французском класико против «Марселя» (1:0).

Команда недели FIFA 23. Фото Twitter
Команда недели FIFA 23.
Фото Twitter

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 19 октября.

Неймар Сантос
Тони Кроос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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