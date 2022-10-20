Неймар, Кроос и Тюрам вошли в новую команду недели FIFA 23

Компания EA Sports представила пятую команду недели FIFA 23, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «ПСЖ» Неймар — 90 OVR. Бразилец забил победный гол во французском класико против «Марселя» (1:0).

Команда недели FIFA 23. Фото Twitter

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 19 октября.