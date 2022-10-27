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Сегодня, 03:01

Мбаппе, де Лигт и Дембеле вошли в новую команду недели FIFA 23

Евгений Козинов
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
6-я команда недели FIFA 23.
Фото Twitter
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Компания EA Sports представила шестую команду недели FIFA 23, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе — 92 OVR. 23-летний француз в матче 12-го тура лиги 1 забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

6-я команда недели FIFA 23. Фото Twitter
6-я команда недели FIFA 23.
Фото Twitter

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 26 октября.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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