Мбаппе, де Лигт и Дембеле вошли в новую команду недели FIFA 23

Компания EA Sports представила шестую команду недели FIFA 23, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе — 92 OVR. 23-летний француз в матче 12-го тура лиги 1 забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

6-я команда недели FIFA 23. Фото Twitter

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 26 октября.