Педри, Доннарумма и Маунт вошли в новую команду недели FIFA 23
Компания EA Sports представила четвертую команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Самые высокорейтинговые карточки получили вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма и защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Рейтинг их карточек — 89 OVR.
Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 12 октября.
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