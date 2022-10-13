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Сегодня, 07:57

Педри, Доннарумма и Маунт вошли в новую команду недели FIFA 23

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Global Look Press

Компания EA Sports представила четвертую команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самые высокорейтинговые карточки получили вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма и защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Рейтинг их карточек — 89 OVR.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 12 октября.

Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Канселу
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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