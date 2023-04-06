Экс-игрок «Краснодара» Реми Кабелла вошел в новую команду недели FIFA 23

Компания EA Sports представила 23-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную TOTW-карточку получил полузащитник «Лилля» Реми Кабелла — 83 OVR. 33-летний француз в матче с «Лорьяном» (3:1). С 2019 по 2022 год хавбек играл в России за «Краснодар».

23-я команда недели FIFA 23.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 5 апреля.