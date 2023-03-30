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Сегодня, 00:36

Роналду вошел в новую команду недели FIFA 23

Евгений Козинов
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
22-я команда недели FIFA 23.
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Компания EA Sports представила 22-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду — 92 OVR. 38-летний португалец забил по два гола в матчах отбора Евро-2024 против Лихтенштейна (4:0) и Люксембурга (6:0).

22-я команда недели FIFA 23.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 29 марта.

Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
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