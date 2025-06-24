Natus Vincere победила в тяжелой Bo3-серии против BetBoom Team

На PGL Wallachia Season 5 команда Natus Vincere побеждает BetBoom Team 24 июня 2025 года.

Na'Vi захватывали ранее преимущество на всех трех картах, но его реализация была трудной задачей. Первая игра длилась час, вторая — 50 минут.

Вторая карта оказалась очень зрелищной, ведь BetBoom Team удалось перевернуть ход игры, когда оппоненты уже были близки к победе.

На третьей карте коллектив Natus Vincere смог уверенно реализовать свое преимущество.

Благодаря этой победе Na'Vi проходят в стадию плей-офф.

PGL Wallachia Season 5 проходит с 21 по 29 июня 2025 года в Бухаресте, столице Румынии.

Максим Устинов