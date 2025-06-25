Компания Valve выпустила новый патч 7.39с для Dota 2

Изменения коснулись не только ландшафта, но предметов и некоторых героев игры, чтобы скорректировать баланс.

Смотрители возле алтарей мудрости немного отодвинуты от лестниц, а дальность захвата смотрителей уменьшена с 300 до 200.

Урон от Терзателя теперь не отражается в крипов-героев.

Изменили несколько нейтральных мобов: трясинника, квакуна и древнего скитальца-шамана.

Некоторые из предметов были слегка понерфлены, например, изменена полная стоимость Phylactery и Khanda (эффект истощения которого больше нельзя развеять).