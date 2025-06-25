CyberPRO
25 июня, 12:29

Компания Valve выпустила новый патч 7.39с для Dota 2

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип игры Dota 2.
Фото Valve

Изменения коснулись не только ландшафта, но предметов и некоторых героев игры, чтобы скорректировать баланс.

  • Смотрители возле алтарей мудрости немного отодвинуты от лестниц, а дальность захвата смотрителей уменьшена с 300 до 200.
  • Урон от Терзателя теперь не отражается в крипов-героев.
  • Изменили несколько нейтральных мобов: трясинника, квакуна и древнего скитальца-шамана.
  • Некоторые из предметов были слегка понерфлены, например, изменена полная стоимость Phylactery и Khanda (эффект истощения которого больше нельзя развеять).
  • Немного улучшили персонажей Sand King и Kez, также ослабив Bristleback и Dark Seer.
Полный список изменений опубликован на официальном сайте Dota 2.
