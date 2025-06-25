Компания Valve выпустила новый патч 7.39с для Dota 2
Изменения коснулись не только ландшафта, но предметов и некоторых героев игры, чтобы скорректировать баланс.
- Смотрители возле алтарей мудрости немного отодвинуты от лестниц, а дальность захвата смотрителей уменьшена с 300 до 200.
- Урон от Терзателя теперь не отражается в крипов-героев.
- Изменили несколько нейтральных мобов: трясинника, квакуна и древнего скитальца-шамана.
- Некоторые из предметов были слегка понерфлены, например, изменена полная стоимость Phylactery и Khanda (эффект истощения которого больше нельзя развеять).
- Немного улучшили персонажей Sand King и Kez, также ослабив Bristleback и Dark Seer.
Полный список изменений опубликован на официальном сайте Dota 2.
