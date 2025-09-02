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2 сентября 2025, 23:39

PARIVISION против Valve — скандал из-за системы VRS

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды PARIVISION.
Фото PARIVISION

Valve Regional Standings — рейтинг, который ведет компания и учитывает при составлении списка инвайтов на соревнования.

Согласно изменениям, которые произошли в VRS, коллектив занял 35-е место, однако Valve не учла результаты матчей ESL Challenger League Season 50 Europe Cup — он проходил с 11 августа до 1 сентября.

Если бы компания учла их, PARIVISION расположилась бы на 25-й строчке, что является существенным отличием. Команда выразила обеспокоенность случившимся и просит исправить ситуацию, выражая надежду на прозрачность формирования рейтинга.

Valve ситуацию на данный момент никак не прокомментировала.

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