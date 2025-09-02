PARIVISION против Valve — скандал из-за системы VRS

Valve Regional Standings — рейтинг, который ведет компания и учитывает при составлении списка инвайтов на соревнования.

Согласно изменениям, которые произошли в VRS, коллектив занял 35-е место, однако Valve не учла результаты матчей ESL Challenger League Season 50 Europe Cup — он проходил с 11 августа до 1 сентября.

Если бы компания учла их, PARIVISION расположилась бы на 25-й строчке, что является существенным отличием. Команда выразила обеспокоенность случившимся и просит исправить ситуацию, выражая надежду на прозрачность формирования рейтинга.

Valve ситуацию на данный момент никак не прокомментировала.