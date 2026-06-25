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Team Spirit обыграла Nigma Galaxy и вышла на The International 2026

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Team Spirit.
Фото Team Spirit

Двукратные чемпионы The International из Team Spirit обеспечили себе место на TI15: в матче третьего раунда верхней сетки европейской квалификации команда обыграла Nigma Galaxy и напрямую квалифицировалась на The International 2026. По регламенту отбора именно победители третьего раунда верхней сетки получают прямые путевки на главный турнир года, так что Spirit стали одной из первых команд Европы, оформивших выход. На пути к этой победе подопечные вернувшегося в команду тренера Miposhka уверенно прошли VP.Prodigy и Enjoy, не отдав ни одной карты. Для Nigma Galaxy поражение не стало фатальным: коллектив во главе с SumaiL опустился в нижнюю сетку, где сохранит шансы побороться за оставшиеся европейские путевки. Европейская квалификация TI15 проходит с 21 по 28 июня в онлайн-формате: 16 команд разыгрывают четыре места — больше, чем в любом другом регионе. Сам The International 2026 пройдет с 13 по 23 августа в Шанхае, и Spirit будут одними из главных претендентов на престижную Эгиду.

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