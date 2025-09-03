Badgalseph: «Мы проведем отличные матчи, которыми зрители смогут насладиться»

Мы задали вопросы тренеру турецкого ростера по MLBB из Aurora Gaming, спросив об ожиданиях от соревнований в столице России.

Корреспондент «СЭ» взяла интервью у игроков на медиа-дне BetBoom Rise of Legends — киберспортивном турнире по Mobile Legends Bang Bang, который проходил в Москве с 30 по 31 августа на VK Play Арене. Саджит Арслан поделился своими прогнозами на соревнования.

Мы очень хотим занять первое место, и я в этом уверен. Мы также желаем удачи другим командам, надеемся, что мы проведем отличные матчи, которыми зрители смогут насладиться. Саджит Badgalseph Арслан

Саджит Арслан так же ответил на вопрос о соперниках и шансах на победу своих подопечных из Aurora Gaming.