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3 сентября 2025, 14:30

Badgalseph: «Мы проведем отличные матчи, которыми зрители смогут насладиться»

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип ростера Aurora Gaming и Mobile Legends: Bang Bang.
Фото Aurora Gaming

Мы задали вопросы тренеру турецкого ростера по MLBB из Aurora Gaming, спросив об ожиданиях от соревнований в столице России.

Корреспондент «СЭ» взяла интервью у игроков на медиа-дне BetBoom Rise of Legends — киберспортивном турнире по Mobile Legends Bang Bang, который проходил в Москве с 30 по 31 августа на VK Play Арене. Саджит Арслан поделился своими прогнозами на соревнования.

Мы очень хотим занять первое место, и я в этом уверен. Мы также желаем удачи другим командам, надеемся, что мы проведем отличные матчи, которыми зрители смогут насладиться.

Саджит Badgalseph Арслан

Саджит Арслан так же ответил на вопрос о соперниках и шансах на победу своих подопечных из Aurora Gaming.

Это, очевидно, Team Spirit. 100% никогда не бывает, я думаю. Но против других команд шансы высоки, это примерно 75 на 25. Против TS, я думаю, 55 и 45, потому что я слышал, что они некоторое время отдыхали и не смогли подготовиться. Обычно бы сказал, что это 50 на 50, но так как они мало готовились, думаю, что так.

Саджит Badgalseph Арслан

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