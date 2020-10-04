Команды из Северной Америки смогут участвовать в европейских турнирах в конце 2020 года

Несколько североамериканских коллективов по CS:GO планируют сыграть на европейских турнирах, которые запланированы на конец 2020 года. Об этом сообщил HLTV.org со ссылкой на собственные источники.

Переезд может состояться после IEM New York, который пройдет 6-18 октября в онлайне. Как минимум четыре коллектива из Америки — Evil Geniuses, 100 Thieves, Team Liquid и MIBR уже ведут переговоры с BLAST о переезде в Европу для участия в BLAST Premier: Global Final 2020. Планируется, что они также выступят на IEM Global Challenge в Кельне, призовой фонд которого составляет 500 тысяч долларов.

Соревнования с участием американских и европейских составов одновременно не проводились с момента начала пандемии коронавируса и отмены LAN-турниров. Последний ивент с командами из всех регионов состоялся в конце февраля в Катовице. За несколько дней до его старта организаторы решили, что он пройдет без зрителей.