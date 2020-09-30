Gambit выставила игрока в CS:GO на трансфер

Игрок состава Gambit Youngsters по CS:GO Антон «supra» Чернобай официально выставлен на трансфер. Киберспортсмен из Эстонии выступал за команду с марта 2019 года.

29 июля к ростеру Gambit Youngsters присоединился Абай «HObbit» Хасенов, который стал шестым участником команды. После ухода «supra» коллектив вновь перейдет к игре в составе из пяти человек.