Gambit выставила игрока в CS:GO на трансфер
16:45
Игрок состава Gambit Youngsters по CS:GO Антон «supra» Чернобай официально выставлен на трансфер. Киберспортсмен из Эстонии выступал за команду с марта 2019 года.
29 июля к ростеру Gambit Youngsters присоединился Абай «HObbit» Хасенов, который стал шестым участником команды. После ухода «supra» коллектив вновь перейдет к игре в составе из пяти человек.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/gambit-youngsters-vystavili-supra-na-transfer
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