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Российские керлингисты проиграли Дании в отборочном турнире Олимпиады

18:38
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Российские керлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев проиграли датчанам Ясмин Ландер и Хенрику Хольтерману в матче третьего тура группового этапа отборочного турнира Олимпийских игр среди смешанных пар. Россияне уступили со счетом 5:11.

Ранее россияне обыграли испанцев (9:2) и венгров (9:3).

Следующий матч сборная России проведет 7 декабря против команды Австралии.

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Иван Шитик все материалы автора
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