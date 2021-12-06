Российские керлингисты проиграли Дании в отборочном турнире Олимпиады
18:38
Российские керлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев проиграли датчанам Ясмин Ландер и Хенрику Хольтерману в матче третьего тура группового этапа отборочного турнира Олимпийских игр среди смешанных пар. Россияне уступили со счетом 5:11.
Ранее россияне обыграли испанцев (9:2) и венгров (9:3).
Следующий матч сборная России проведет 7 декабря против команды Австралии.
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