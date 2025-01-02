Известна дата свадьбы.

34-летний гроссмейстер Магнус Карлсен женится! Об этом сообщает VG со ссылкой на друга шахматиста Барстада. Избранницей норвежца стала 26-летняя Элла Виктория Мэлоун.

По информации издания, опубликовавшего новость о церемонии, Карлсен и Мэлоун хотят сделать свадьбу как можно более непубличной, поэтому дату и место торжества они не раскрыли. При этом VG утверждает, что бракосочетание, вероятнее всего, пройдет уже на этих выходных — то есть 4-5 января.

Что известно о будущей супруге

Очень мало. Элла — довольно закрытый человек, она избегает социальных сетей и общения со СМИ. Загадкой остается даже ее точная дата рождения, не говоря уже о профессии или увлечениях. Зато известно, что отец девушки — американец, а мать — норвежка. Мэлоун много лет жила на две страны, но считает родным городом Осло, в котором сейчас и проживает вместе с Карлсеном.

Свою новую подругу Магнус показал миру только в феврале 2024 года. Чуть позже Элла дала одно из немногочисленных интервью норвежскому телевидению, в котором кратко рассказала о себе и отношениях с гроссмейстером.

«Мне непросто ездить с ним на большие турниры, но я все равно это делаю, потому что хочу быть хорошей подругой и поддерживать его во всем. Сложно видеть, когда Магнус сталкивается с игровыми трудностями, но я всегда уверена в его победе. При этом я человек, который не привык находиться на виду, и стараюсь держаться подальше от СМИ», — сказала Мэлоун.

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий. Фото FIDE

Свадьба на хорошем фоне

У Карлсена год начался на мажорной ноте. Помимо свадьбы, которая запланирована на выходные, он также успел выиграть чемпионат мира по блицу в Нью-Йорке. Правда, победа получилась необычной — норвежец разделил титул с россиянином Яном Непомнящим.

В финальном матче Магнус выиграл первые две партии, Непомнящий — последующие, а три дополнительные завершились вничью. Тогда соперники и решили поделить победу, создав уникальную ситуацию — по данным пресс-службы ФИДЕ, это первый случай в истории блица, когда чемпионами стали сразу два гроссмейстера.

При этом сам чемпионат мира по быстрым шахматам начался для Карлсена со скандала: в конце декабря норвежца дисквалифицировали с турнира по рапиду из-за того, что он пришел на игру в джинсах. За нарушение дресс-кода он получил штраф в 200 долларов и предписание переодеться. Это сильно разозлило Карлсена — он отказался и был дисквалифицирован, а потом сам на эмоциях снялся сам с соревнований по блицу. И попутно проехался по ФИДЕ за все, что только смог вспомнить.

Магнус говорил жестко: «У меня и так заканчивалось терпение в их отношении. Пусть они применяют свои правила, это их право, но я в этом не участвую. Пусть они идут куда подальше», — сказал гроссмейстер.

Правда, совсем скоро норвежец остыл и все же заявился на блиц, который и выиграл весьма необычным способом — «наполовину». А ситуацию с джинсами норвежец обыграл красиво — оперативно подписал контракт с одной из фирм-производителей. Правда, в компании заверили, что акция в Нью-Йорке не была запланированной и фирма решила сделать Магнусу предложение после нее, а не до. Позднее и ФИДЕ смягчила требование относительно дресс-кода — в общем, Карлсен победил по всем статьям, хотя попутно прилично наскандалил.

Интересно, изменит ли свадьба с тихой американкой эпатажный характер гроссмейстера? Пока не похоже, чтобы отношения с Эллой как-то перевоспитали Магнуса. Но кто знает, что будет дальше?